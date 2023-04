Na Slovensku chcú zvýšiť ďalší príspevok na stravu. Nový návrh môže pomôcť zamestnancom (+ prehľad)

OK

Milan Krajniak predložil koncom marca 2023 návrh nového zákona, ktorý má upravovať výšku stravného. Hlavným dôvodom je neustále zvyšovanie cien potravín a nápojov v reštauráciách, informuje portál Finsider.

Aktuálne nie je jasné, kedy by navrhované zmeny mohli vstúpiť do platnosti, o sume príspevku na stravu však budú rokovať v priebehu tohto mesiaca. Za uplynulý rok ide už o štvrté zvyšovanie stravného. Finsider dodáva, že zmena stravného zároveň zvýši minimálnu hodnotu stravných lístkov, výšku príspevku na stravu a sumu, ktorú si pri obedoch môžu dať do výdavkov živnostníci. Naopak, zmeny sa nebudú týkať zahraničných služobných ciest.

O koľko si prilepšíš, keď prejde nový návrh?

Ako sme už poznamenali skôr, zvyšovať sa budú viaceré typy stravného podľa jednotlivých časových pásiem. Pripravili sme si pre teba prehľadnú tabuľku, v ktorej zistíš, aké zmeny nastanú.

Čas Aktuálna výška v € Navrhovaná zmena v € 5 až 12 hodín 6,80 7,30 12 až 18 hodín 10,10 10,90 viac ako 18 hodín 15,30 16,40 Stravné lístky (minimálna hodnota) 5,10 5,48 Maximálna hodnota príspevku

na stravovanie 3,74 4,00 Stravné (u živnostníkov) 3,74 za deň 4,00 za deň

