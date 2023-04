Muž s 1,65 promile havaroval v Bratislave s 9-ročnou dcérou v aute. K nehode došlo v Petržalke

OK

Bratislavskí policajti informovali o autonehode, ktorú zavinil v Petržalke opitý vodič. Ten viezol v aute len deväť ročnú dcéru. K nehode podľa polície došlo na Znievskej ulici v sobotu približne o 15.00 hod. Poškodených bolo viacero áut.



Podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič 42 rokov a šoféroval vozidlo značky Seat Altea, pričom sa dostatočne nevenoval vedeniu auta následkom čoho narazil do iného odstaveného vozidla, ktoré následkom nárazu odhodilo do ďalšieho pred ním odstaveného vozidla.



Policajti zistili u vodiča na základe dychovej skúšky 1,65 promile alkoholu v krvi. Muža previezli do nemocnice na jednorazové ošetrenie. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania, vodič však týmto konaním spáchal prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.





Polícia upozornila vodičov, aby boli viac zodpovední a za volant nesadali po požití alkoholu. V Bratislave v októbri minulého roka došlo k smrteľnej nehode na Zochovej ulici, pri ktorej zahynuli piati ľudia. Nehodu zavinil momentálne obžalovaný Dušan Dědeček, ktorý mal v tom čase viac ako dve promile alkoholu v krvi. V prípade dokázania viny hrozí až doživotie.





