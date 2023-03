Skvelá správa pre mamičky. Slovensko chce zjednodušiť podmienky na priznanie materskej, tejto skupine žien by to pomohlo.

Poslanci strany SaS do parlamentu predložili návrh novely zákona, ktorá by mohla uľahčiť život tisíckam žien.

Nárok na materské má poistenkyňa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Do tejto doby by sa mohla započítať aj doba štúdia na strednej a vysokej škole, ak štúdiom získala poistenkyňa príslušný stupeň vzdelania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení skupiny poslancov SaS, ktorý Národná rada SR posunula v stredu do druhého čítania.

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské, s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.

Návrhom tak chcú zlepšiť možnosti žien na skĺbenie rodičovstva s pracovným životom. Novela zákona by obzvlášť podporila skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien. Účinnosť zákona navrhujú poslanci od 1. januára 2024.

Ilustračné foto.

