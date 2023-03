VIDEO: Takúto drsnú autonehodu si ešte nikdy nevidel. Odpadnuté koleso v sekunde vyhodilo druhé vozidlo do vzduchu

Na diaľnici v Los Angeles sa pred pár dňami odohrala skutočne netradičná autonehoda. Pneumatika z bieleho pickupu vletela priamo do cesty vedľa idúceho vozidla značky Kia a vyhodila ho do vzduchu. Záznam z incidentu na Twitteri zverejnil Anoop Khatra.

Auto spravilo vo vzduchu jednu otočku a následne dopadlo na diaľnicu, kde sa ešte niekoľkokrát prevrátilo. Podľa informácií polície sa v aute nachádzal jeden vodič a z miesta nehody odišiel bez vážnejších zranení, píše Telegraph.

Khatra, ktorý video zverejnil, v komentároch napísal, že vodič bieleho pickupu po nehode okamžite auto zastavil na krajnici a dobehol naspäť k havarovanému autu, aby pomohol vodičovi.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX