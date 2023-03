Pre najchudobnejších Slovákov pripravujú akútnu jednorázovú pomoc. Minister a premiér vysvetlili, čo chystajú

Na Slovensku je chudobou ohrozených približne 50-tisíc Slovákov. Vláda ešte stále nerozhodla, akú finančnú pomoc ľuďom predstaví. Schváliť by to však mali do konca marca, píšu Noviny.sk.

Minister práce Milan Krajniak informoval, že chcú pomôcť tým, ktorí pomoc od štátu doteraz nedostali. „Prvé bude, že nejaká jednorazová pomoc, aby sa aj oni mohli prihlásiť. Druhá vec, ktorú pripravujeme, je, aby sme pomohli tým domácnostiam, ktoré môžu mať problém so zvýšenými nákladmi na bývanie,“ priblížil. Aký balík peňazí ani detaily o tom, koľko peňazí ľudia dostanú, ešte nevedia. Poverený premiér Heger však vyhlásil, že dávku budú ľuďom vyplácať jednorazovo.

Smer s balíkom pomoci súhlasí, SaS nie

„My sme vždy podporili v parlamente veci, ktoré smerovali k ľuďom. Takže ak bude niečo rozumné, viem si to predstaviť,“ povedal predseda Smeru Robert Fico. Solidaritu s ľuďmi by však podľa Fica mali ukázať aj obchodné reťazce, ktoré ľuďom predávajú pridrahé potraviny. Navrhuje aj, aby štát znížil niektorým potravinám DPH: „Viem si predstaviť, že by sa išlo ešte ďalej. Z peňazí, ktoré získame z bankového odvodu od obchodných reťazcov, sa vytvorí balík peňazí, ktorý by pokryl výpadok na DPH.“

Predseda strany SaS Richard Sulík však tvrdí, že v návrhu sú isté diery. Jednorazovú podporu by dostali iba ľudia, ktorí zarábajú menej ako minimálnu mzdu. „Ten, kto má 699 eur, dostane 100-eurový bonus. A ten, kto má 700, už nedostane. Toto treba vždy mať na pamäti, že vytvárate falošné motivácie, motivácie ostať chudobným,“ vyhlásil. Strana SaS nedávno prišla s návrhom na valorizáciu dôchodkov. Vyššie penzie by mohli slovenskí penzisti dostať už od januára 2024.

