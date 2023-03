FOTO: Takéto parádne retro uniformy budú mať slovenské zdravotné sestry. Nebude chýbať ani štátny znak na dôležitom mieste

OK

Návrhy pracovných uniforiem pre zdravotné sestry na Slovensku vo štvrtok predstavili na módnej prehliadke v Košiciach. Autorkou modelov je módna návrhárka Zuzana Haková, nad projektom so zámerom zaviesť novú jednotnú a národnú uniformu pre zdravotné sestry má záštitu Ministerstvo zdravotníctva SR.

Myšlienka zavedenia rovnošiat čerpá z takejto praxe v minulosti a je súčasťou snahy o zatraktívnenie tejto profesie. Navrhované modely v rôznych verziách pre ženy aj mužov budú testovať na oddelení v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura.

Súčasťou bude aj slovenský znak

Autorkou myšlienky je generálna manažérka komplexu zariadení a služieb zo Zariadenia sociálnych služieb Slnečný dom Zuzana Fabianová. Ako priblížila, uniforma podľa zadania by mala spĺňať viaceré atribúty a jej súčasťou je slovenský znak na ramene.

„Mala by byť troška retro a veľmi ‚in‘. Mala by byť modro-biela, pretože dve generácie Slovákov si pamätajú sestry ako modro-biele krásne ženy, a aby sme tak zvýšili šancu ich akceptácie do praxe, ďalej, aby bola pohodlná, ženská a lichotivá, toto bola veľká výzva,“ uviedla.

Voľba na návrhárku rovnošiat najprv padla na Lýdiu Eckhardt, ktorá odporučila košickú návrhárku Zuzanu Hakovú. Tá vo svojej práci nadviazala na uniformy, ktoré mali sestry v minulosti.

