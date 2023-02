Vojak točí bojové misie na Ukrajine z pohľadu prvej osoby. Videá realisticky ukazujú smrť aj utrpenie, ktoré prináša vojna

Výbuchy všade naokolo a smršť lietajúcich guliek, ktoré ťa môžu zasiahnuť a v sekunde ukončiť tvoj život. Chaos a napätie na fronte sa dá krájať. Pocity adrenalínu nárazovo strieda radosť a eufória po zneškodnení nepriateľských jednotiek. To je skutočná vojna.

Len čo si jednotky vydýchnu, že sa z misie na rozdiel od nepriateľa vrátili živí a po vlastných, prepadne ich myšlienka, že o pár hodín ich to čaká opäť. Tentokrát však nemusia mať toľko šťastia, aby sa dokázali z bojiska vrátiť.

Presne takúto krutú a chaotickú realitu vojny prezentuje na svojom youtubovom kanáli Civ Div Američan, veterán námornej pechoty. Ide o vojaka dobrovoľníka, ktorý bojoval v Sýrii v rámci kurdských milícií YPG, v jednotkách YBS v Iraku a momentálne bráni Ukrajinu po boku ukrajinských špeciálnych jednotiek SPETSNAZ.

Vojak si pôvodne založil kanál, ktorého účelom bolo vzdelávať aktívne jednotky a radiť budúcim vojakom, ako vstúpiť do armády – prípadne zabehnutým, ako z nej odísť. Obsah videí z frontu však zaujal aj ľudí mimo vojska, a to napriek tomu, že vôbec nie je jednoduché sa naň pozerať. Hoci zábery z pohľadu prvej osoby môžu pripomínať „let’s play“ akčnej hry – hlavným aktérom v nich ide o skutočné životy. S týmto vedomím môže divákovi v mnohých okamihoch prebehnúť mráz po chrbte.

„Okno“ do nemilosrdnej vojny na Ukrajine

Strieľanie rakiet na bojové vozidlo BMP ruských jednotiek, vyhladzovanie nepriateľských základní aj náročné prieskumové misie. Toto všetko nájdeš na kanály Civ Div, a to priamo na záznamoch z prvej ruky od nasadených vojakov.

Viaceré niekoľkominútové videá ukazujú, ako v realite fungujú vojenské prestrelky, ukrývanie sa pred útokmi nepriateľských dronov či priame strety s Rusmi. Kanál dokonca obsahuje aj záznamy z kompletných misií, ktoré Američan na Ukrajine absolvoval. Mnohé z nich obsahujú cenzurované krvavé fotografie zachytávajúce zranenia členov ukrajinskej armády.

Na záznam bola dokonca zachytená aj posledná misia Američana, ktorý pre zdravotné komplikácie musel z Ukrajiny odcestovať. „Je naozaj úbohé odísť z vojny, kým ešte prebieha. Išlo o spoločné rozhodnutie s mojím tímom, ktoré sme museli spraviť kvôli môjmu fyzickému zdraviu. Po návrate z nemocnice a opätovnom vykonávaní misií sa mi vrátil zápal pľúc a robil mi problémy s nasadením v prvej línii,“ vysvetlil vojak odchod z vojny v príspevku na svojom instagramom profile.

Hoci po odchode poznamenal, že svoj voľný čas bude venovať svojej rodine a priateľom, na ktorých si za posledné dva roky pre zahraničné misie nenašiel čas, na Ukrajinu sa o niekoľko mesiacov opäť vrátil. Aktuálne preto opäť publikuje videá z prvej línie.

Okrem vlastných záznamov nájdeš na Američanovom kanáli aj videá natočené inými vojakmi bojujúcimi na Ukrajine, či už na frontoch v Bachmute, alebo Charkove. Vojak takisto publikuje vlogy, v ktorých vysvetľuje, ako to na fronte skutočne vyzerá, a opisuje ruské vojnové zločiny.

Byť bojovníkom je poslanie

Mnoho ľudí určite nedokáže pochopiť, prečo je človek cudzinec ochotný dobrovoľne sa zapojiť do vojny zahraničnej krajiny a riskovať svoj život. Američan však tvrdí, že má na to svoje osobné dôvody.

„Po odchode z námornej pechoty som mal pocit, akoby som nedokončil svoje poslanie. Tento pocit nevyužitia svojho potenciálu sa u mňa ešte viac prehĺbil, keď som si prečítal správy o tom, čo sa deje na Ukrajine, o jezídoch v Iraku či o kampani ISIS. Nemohol som to nechať tak, a preto som vstúpil do civilnej divízie,“ vysvetľuje vojak v príspevku na svojom Instagrame.

Američan tvrdí, že je dosť šialený na to, aby vycestoval a pridal sa k dobrovoľníckym skupinám vojakov. „Moje poslanie je robiť prácu, na ktorú som sa vycvičil. Krajiny by sa nemali miešať do cudzích vojen, ale nie je jednoduché byť pešiakom alebo kýmkoľvek, koho počas vojny sledujete zo svojej štátnej základne. Niekto chce slávu, iný si chce budovať ego, ale jadrom toho všetkého je motivácia pomáhať ľuďom v takej funkcii, pre ktorú sme boli vyškolení,“ doplnil americký vojak.





