Zelenskyj má hrozivú predpoveď pre Putina. Zabijú ťa vlastní spolupracovníci, keď to budeš najmenej čakať, odkazuje mu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si myslí, že Vladimira Putina zabije niekto z jeho najbližšieho okruhu ľudí. Zelenskyj to povedal v dokumente pre The Times v reakcii na Putinove vyjadrenia o tom, že ak Ukrajina vyhrá, Rusi nemusia prežiť ako národ.

„Určite príde okamih, keď pocítime krehkosť Putinovho režimu v ruskom štáte. A potom dravci zožerú predátora. Nájdu si dôvod, aby zabili vraha,“ povedal Zelenskyj.

Podľa analytikov je však v blízkom čase nepravdepodobné, že by sa Putinovi najbližší postavili proti nemu. Sú mu vraj až príliš zaviazaní, pretože práve jemu vďačia za svoje pozície.

Prezident Zelenskyj takisto vyhlásil, že vojna sa skončí vo chvíli, keď polostrov Krym bude opäť pod kontrolou Ukrajiny. Na Twitteri napísal: „Toto je naša zem. Naši ľudia. Naša história. Vrátime ukrajinskú vlajku do každého kúta Ukrajiny.“

