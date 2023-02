Vedci tvrdia, že na mäso treba pridať varovné obrázky ako pri cigaretách. Fotky trpiacich zvierat v ľuďoch vyvolávali hanbu

OK

Obaly by obsahovali napríklad fotku a nápis „Zvieratá trpia, keď ty ješ mäso“.

Vedci z Delft University of Technology v Holandsku zistili, že ľudí by fotky trpiacich zvierat odradili od kúpy mäsa. Takéto upozornenia by mohli fungovať podobne ako fotky čiernych pľúc na cigaretových škatuľkách, ktoré sa snažia fajčiarov odradiť od tohto zlozvyku.

„Nálepky na obaloch vyvolávajú hanbu, ale aj iné negatívne emócie, ktoré znižujú nákupné úmysly,“ napísali autori štúdie. „Naše analýzy ukazujú, že pridanie nálepky na balenie mäsa, ktorá varuje potenciálnych zákazníkov pred negatívnymi dôsledkami ich nákupu, môže byť účinným spôsobom, ako ovplyvniť správanie kupujúcich,“ vysvetľujú.

Spravili vlastný experiment

Počas jedného z experimentov ukázali nové balenia 161 dobrovoľníkom. Na balení kuracích pŕs bola fotografia dvoch kurčiat v klietke. Fotografiu dopĺňal nápis „Zvieratá trpia, keď ty ješ mäso“.

Podľa výsledkov experimentu boli ľudia menej naklonení kúpiť si tieto kuracie prsia. Niektorých experiment dokonca motivoval konzumovať menej mäsa.

Vedci dobrovoľníkom ukázali aj balenie, na ktorom bolo upozornenie, že konzumácia mäsa môže spôsobovať zdravotné problémy.

Tento odkaz však mal menšiu odozvu ako odkazy, ktoré upozorňovali na utrpenie zvierat či poškodzovanie životného prostredia. Vedci tak prišli so záverom, že pocit hanby, ktorý zákazníci majú, je hlavným dôvodom, prečo si mäso nekúpia.

