„Budeme brániť doslova každý centimeter NATO,“ burcoval Biden v prejave. Čaputová vyjadrila podporu nášmu členstvu v NATO.

Prezident USA dnes na stretnutí lídrov krajín B9 povedal, že NATO je silnejšie a jednotnejšie než kedykoľvek predtým.

„Záväzok Spojených štátov k NATO, povedal som vám to mnohokrát a zopakujem to znova, je úplne jasný. Článok 5 je posvätný záväzok, ktorý Spojené štáty prijali,“ povedal vo svojom prejave. „Budeme brániť doslova každý centimeter NATO. Každý centimeter NATO,“ skonštatoval. O prejave píše The Guardian.

Podľa vyhlásenia Bieleho domu na summite lídri B9 deklarovali neochvejnú podporu Ukrajine, ako aj svoj záväzok pomáhať jej, dokým to bude potrebné. „Rokovali o posilnenej obrane na východnom krídle NATO, pričom prezident Biden zopakoval neochvejný záväzok Spojených štátov voči článku 5 Severoatlantickej zmluvy,“ uviedol na margo stretnutia Biely dom.

Biden počas celej svojej cesty opakovane deklaroval, že NATO je silnejšie a jednotnejšie než kedykoľvek predtým. Vyzdvihol tiež skutočnosť, že Kyjev zostal aj rok po vypuknutí ruskej invázie slobodným.

Prezidentka Zuzana Čaputová v dnešnom večernom vyhlásení informovala, že na summite sa diskutovalo o posilnení východného krídla NATO. „Je veľmi dôležité, že sme súčasťou najmocnejšej obrannej aliancie sveta,“ povedala.

Speaking at the Bucharest 9 Summit in Warsaw, Biden stated that Article 5 is sacred and that the U.S. will defend every inch of NATO territory.



