Na Ukrajine za rok vojny padlo či utrpelo zranenia 200 000 Rusov, tvrdí minister zahraničných vecí USA

Vo vojne na Ukrajine podľa ministra zahraničných vecí Spojených štátov Antonyho Blinkena už od začiatku konfliktu padlo alebo utrpelo zranenia približne 200 000 Rusov. Šéf americkej diplomacie informovaný odhad predstavil počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.

Glad to join my #G7 counterparts for a Foreign Ministers Meeting at the Munich Security Conference. We reaffirm our commitment to defending the core principles of the @UN Charter, for the benefit of not only Ukraine, but the entire international community. pic.twitter.com/jmsQDUA3ob