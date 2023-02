Ukrajina požaduje od spojencov kontroverzné kazetové a fosforové zbrane. Ich použitie je v rozpore s medzinárodným právom

Ukrajina požaduje od svojich západných podporovateľov kontroverznú kazetovú muníciu a fosforové zápalné zbrane na boj proti Rusku. Požiadavku formuloval zástupcu šéfa ukrajinskej vlády Olexander Kubrakov počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Spojené štáty a niekoľko ďalších spojencov majú milióny týchto nábojov.

Keď sa v marci 2022 objavili informácie, že ju na Ukrajine používa Rusko, NATO varovalo pred porušením medzinárodného práva. „Rusko používa tento druh zbraní každý deň. Prečo by sme ich nemohli používať aj my? Je to naše národné územie," vyhlásil Kubrakov.

1/2 #MSC2023: The continuing support of Ukraine by the western allies & the likelihood of peace negotiations between Ukraine & Russia were the main topics of discussion at the panel I took part in. Thanks @MorawieckiM, @MinColonna @LeaderMcConnell Tim Sebastian for the discussion pic.twitter.com/gohMaoRnEq