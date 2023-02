Hongkong rozdá 500-tisíc leteniek zadarmo. Chce tak prilákať turistov, prihlásiť sa môžu aj Európania

OK

Hongkonská vláda oznámila, že v rámci oživenia cestovného ruchu a prilákania návštevníkov plánuje rozdať 500-tisíc leteniek zadarmo. Informuje o tom CNN.

Na iniciatíve „Hello Hong Kong“, ktorú predstavila vláda vo štvrtok, pracovali viac ako dva roky. Letenky majú byť rozdelené medzi tri aerolínie: Cathay Pacific, HK Express a Hongkong Airlines.

Obnova cestovného ruchu po covide

Mesto začalo rušiť podujatia v januári 2020, keď boli v čínskom meste Wuhan hlásené prvé prípady koronavírusu. Cestovanie do a z Hongkongu bolo počas pandémie náročné. Väčšine turistov bránila v cestovaní prísna karanténa, 21-dňová izolácia a požiadavky na viacnásobné PCR testy.

Karantény museli cestujúci tráviť v hoteloch, za ktoré si sami platili. Tí, ktorí mali po príchode pozitívny test na vírus, boli poslaní do vládnych zariadení. Neskôr bol vstup do mesta obmedzený na obyvateľov Hongkongu.

Pred pandémiou navštívilo Hongkong bežne 56 miliónov návštevníkov ročne. Do roku 2022 tento počet klesol na približne 100 000.

Lotéria o letenky

Cestujúci, ktorí chcú cestovať do Hongkongu, môžu od 1. marca navštíviť stránku World of Winners splash. Tam sa môžu prihlásiť do lotérie o letenky.



Letenky sa budú následne cestujúcim prideľovať v troch vlnách. Od 1. marca ľuďom v juhovýchodnej Ázii, od 1. apríla ľuďom žijúcim na pevninskej časti Číny a od 1. mája obyvateľom zvyšku sveta.



Do akcie sa môžu zapojiť aj miestni obyvatelia. Od 1. júla budú niektoré letenky rozdávať aj obyvateľom Hongkongu.

