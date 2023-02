VIDEO: Čínsky špionážny balón vystrašil Američanov, Biden ho chcel dať zostreliť. Pentagón nakoniec zmenil názor

Americké ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že nad severnou časťou Spojených štátov zaznamenalo čínsky výškový špionážny balón a sleduje jeho pohyb, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP.



Na žiadosť amerického prezidenta Joea Bidena zvažoval minister obrany USA Lloyd Austin spolu s vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi krajiny zostrelenie balóna. Nakoniec však rozhodli, že by to viedlo k ohrozeniu príliš veľkého počtu ľudí na zemi v dôsledku padajúcich trosiek, povedal reportérom pod podmienkou zachovania anonymity vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu.

HAPPENING NOW: Photo shows the massive Chinese spy balloon over Montana.



U.S. military is tracking the balloon. pic.twitter.com/RS52mQE9Og