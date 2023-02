Rusko vraj zmobilizovalo pol milióna mužov. Putin chce udrieť do výročia invázie

OK

OK

Rusi by podľa ukrajinského ministra obrany mohli podniknúť ofenzívu na výročie od začiatku invázie na Ukrajinu.

Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov tvrdí, že Rusko zmobilizovalo pol milióna mužov a výročie invázie si možno chce pripomenúť novou ofenzívou na východe a juhu Ukrajiny.

Reznikov tiež pripustil, že vzhľadom na to, že Rusom záleží na symbolike, mohli by niečo skúsiť okolo 24. februára, keď uplynie rok od invázie ruskej armády na Ukrajinu.

„Nepodceňujeme nášho nepriateľa,“ vyhlásil ukrajinský minister s tým, že podľa odhadov Ukrajiny Rusko zmobilizovalo približne 500 000 mužov, aj keď Moskva oficiálne hovorí o 300 000 zmobilizovaných.

Rusko sa môže pripravovať na ďalšie útoky

Odborníci z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) v jednej zo svojich najnovších správ pripúšťajú, že Rusko by sa mohlo pripravovať na ďalšie cezhraničné výpady, a to do severovýchodných oblastí Ukrajiny.

Podľa ISW mal ruský prezident Vladimir Putin v stredu pracovné stretnutie, na ktorom sa hovorilo o obnove infraštruktúry v oblasti Krymu, ako aj v Belgorodskej, Brianskej a Kurskej oblasti po ich ostreľovaní Ukrajinou. Putin označil zastavenie takéhoto ostreľovania za jednu z hlavných úloh rezortu obrany. Putinov dôraz na nebezpečenstvo ukrajinského ostreľovania pohraničných oblastí má pravdepodobne dvojaký účel, tvrdia experti ISW.

Objasnili, že Putin takto pokračuje v informačnej operácii, ktorej účelom je prezentovať vojnu na Ukrajine ako hrozbu pre ruských občanov a získať takto v Rusku podporu pre dlhotrvajúcu vojnu. Súčasne si takto Putin chce vytvárať podmienky pre eskaláciu cezhraničných výpadov na Ukrajinu s cieľom odkloniť a rozptýliť ukrajinské jednotky a pripútať ich pozornosť k pohraničným regiónom na severovýchode Ukrajiny.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.