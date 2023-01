Conora McGregora dnes zrazilo auto, keď si šiel zatrénovať na bicykli. Ďakujem, že som medzi živými, hovorí

Írsky MMA zápasník Conor McGregor mal nehodu. Informoval o tom na svojom Instagrame. „Práve do mňa zozadu narazilo auto. Vodič ma nevidel cez slnečné lúče,“ napísal v príspevku. Poďakoval sa zároveň Bohu, no tiež wrestlingu a džudu, vďaka ktorým vedel, ako má dopadnúť na zem, čo mu vraj zachránilo život.



Vyzerá to tak, že sa mu nič nestalo a je v poriadku. McGregor na sociálnu sieť pridal fotku poškodeného bicykla, ako aj dve videá, na ktorých komunikuje s vodičom auta. Na prvom počuť, ako sa vodič, ktorý spôsobil nehodu, zápasníkovi neustále ospravedlňuje.

Ír však na videu zadýchaný a mierne šokovaný vraví, že to je v poriadku. Na ďalšom videu už vidno, ako sa s vodičom, ktorého meno je Nick, vezie v aute na prednom sedadle, pričom bicykel leží v kufri.



„Som stále medzi živými, to je jediné, na čom záleží,“ povie v závere videa slávny zápasník, ktorý je stále v najprestížnejšej súťaži sveta UFC. Tento rok by sa mal vrátiť do klietky. Len za pol hodiny McGregorov príspevok nazbieral takmer 200-tisíc reakcií, pričom fanúšikovia v komentároch mu hromadne píšu, že sú radi, že žije.





