Omrzel ťa bitcoin či akcie? Skús investovať do umenia, na obrazoch sa dá zarobiť aj bez toho, aby si musel dielo vlastniť

Dnes kúpim obraz za pár stoviek, o desať rokov ho predám za milióny eur. Funguje investícia do výtvarného umenia naozaj takto? Koluje množstvo historiek, ako niekto zo dňa na deň zbohatol na obraze, ktorý pred rokmi kúpil. Človek nikdy nevie, ktoré dielo sa stane počas rokov jackpotom.

Pravda je však inde. Aj investovanie do výtvarného umenia je spôsob, ako racionálne zhodnotiť svoje peniaze, akurát treba vedieť, ako na to. Svetu vizuálneho umenia však skutočne rozumie málo ľudí, a preto ak ťa láka takýto typ investície, určite by si výber nemal nechať na náhodu, ale staviť na názory ľudí, ktorí sa v ňom pohybujú dlhodobo.

Ak chceš investovať, nemusíš kúpiť rovno svetového Warhola. Slovenský umelecký svet takisto ponúka množstvo autorov, ktorých diela sú atraktívne aj z hľadiska investície a úspešné v globálnom meradle. „Nebudem uvádzať konkrétne mená. Skôr zreteľný trend, ktorým je postupný odklon od slovenskej moderny, do ktorej môžeme v princípe zaradiť autorov od Benku po Zmetáka, k súčasnému výtvarnému umeniu,“ hovorí Krejčí na margo najpredávanejších slovenských autorov.

Mení sa vkus aj rozhľad investorov

Dôvodom, prečo sa investori začínajú orientovať na iných autorov, je znižujúca sa kvalita ponúkaných diel, cenová nedostupnosť pre väčšinu zberateľov, ale aj zmena aktuálneho vkusu zberateľov a iná architektúra bytov a firemných priestorov, kde diela umiestňujú.

