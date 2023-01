Šéfoval vraždiacej jednotke wagnerovcov, teraz cez rieku ušiel z Ruska. Putinov „kuchár“ môže mať pre dezertéra obrovské problémy.

Vojak, ktorý opustil skupinu wagnerovcov, prekročil rieku Pasvik, ktorá tvorí hranicu medzi Nórskom a Ruskom, a tvrdí, že chce svedčiť proti vojnovému zločincovi Jevgenijovi Prigožinovi. Ten oficiálne šéfuje práve ruskej skupine žoldnierov.

Podľa nezávislého servera Gulagu.net je to prvýkrát, čo bývalý veliteľ jednej z jednotiek súkromnej vojenskej skupiny Wagner utiekol z Ruska do Európy.

Útek bol podľa muža dramatický. Ľad na rieke, cez ktorú prechádzal, bol podľa neho tenký a mohol sa pod ním kedykoľvek prepadnúť. Na hraniciach Rusi na muža pustili strážneho psa a dokonca naňho dvakrát vystrelili zo zbrane, napriek tomu sa mu podarilo hranicu prekročiť. O pár hodín ho zadržali nórski vojenskí pohraničníci a polícia.

Podľa Gulagu.net ide o Andreja Medvedeva, ktorý opustil bojovú skupinu wagnerovcov po tom, čo mu skončila 4-mesačná zmluva podpísaná koncom júla. Tento utečenec by mohol byť jedným z prvých ľudí, ktorého svedectvo by teoreticky vedelo pomôcť s obvinením Prigožina z vojnových zločinov.

Former commander of the "Wagner" PMC Andrei Medvedev fled from #Russia to #Norway and asked for political asylum, reports Gulagu. net.



He is ready to testify against Prigozhin and talk about the extrajudicial killings he witnessed. pic.twitter.com/iHPyGbMJ5z