Ukrajina môže od Západu čoskoro čakať viac dodávok ťažkých zbraní, tvrdí Jens Stoltenberg z NATO

Ukrajina môže od Západu čoskoro čakať viac dodávok ťažkých zbraní. V rozhovore pre nemecké médiá to v nedeľu povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. „Nedávne prísľuby súvisiace s ťažkým vojenským vybavením pre Ukrajinu sú dôležité... a očakávam, že ich v budúcnosti bude viac,“ povedal Stoltenberg pre nemecký denník Handelsblatt daily.

Šéf Severoatlantickej aliancie sa takto vyjadril pred budúcotýždňovým stretnutím Ukrajinskej obrannej kontaktnej skupiny, ktorá na leteckej základni Ramstein v Nemecku koordinuje dodávky zbraní pre Ukrajinu. „Sme v rozhodujúcej fáze vojny. Je preto dôležité, aby sme Ukrajine poskytli zbrane, ktoré potrebuje, aby zvíťazila,“ povedal Stoltenberg.

Ukrajinský tank tesne pred odchodom na pozície. Zdroj: REFRESHER/Ivan Koribanič

Kyjev už dlho žiada Západ o ťažké zbrane, ako sú napríklad tanky. No mnohé západné krajiny sa zdráhajú takéto zbrane Ukrajine poskytnúť, pretože sa obávajú zatiahnutia do vojny alebo provokovania Ruska. Začiatkom januára už mnohé západné krajiny ako Francúzsko, Nemecko alebo Spojené štáty prisľúbili, že Ukrajine dodajú obrnené vozidlá. No na spojencov narastá tlak, aby zašli ešte ďalej a Ukrajine poskytli aj bojové tanky.

Britský premiér Rishi Sunak v sobotu prisľúbil, že Británia Ukrajine pošle 14 tankov Challenger 2. Jeho krajina sa tak stala prvou západnou krajinou, ktorá Ukrajine dodá tanky.

Stoltenberg okrem toho povedal, že ruský prezident Vladimir Putin spravil chybu, keď napadol Ukrajinu. „Precenil silu svojich ozbrojených zložiek. Vidíme ich prešľapy, nedostatok morálky, problémy vo vedení a chabé vybavenia,“ uviedol šéf NATO.

