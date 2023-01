VIDEO: Raketa, ktorá zdemolovala bytovku v ukrajinskom Dnipre, si vyžiadala najmenej 20 mŕtvych vrátane 15-ročného dievčaťa

Najmenej 20 ľudí vrátane 15-ročného dievčaťa zahynulo a 64 ďalších utrpelo zranenia v sobotu pri smrtiacom ruskom raketovom útoku, ktorý zasiahol výškový bytový dom vo východoukrajinskom meste Dnipro, oznámili v nedeľu aktuálne údaje miestne úrady.

Ukrajinskí predstavitelia odsúdili najnovšiu vlnu smrtiacich raketových útokov, ktorú počas soboty po celej Ukrajine podniklo Rusko. Ukrajinci práve v ten deň oslavovali „Starý Nový rok“, obľúbený sviatok, v ktorého predvečer deti dostávajú sladkosti. Medzi zranenými pri útoku v Dnipre, ktorý zničil 72 bytov, bolo sedem detí, najmladšie má tri roky, doplnil prokyjevský šéf Dnepropetrovskej oblasti Valentyn Rezničenko na sociálnej sieti Telegram.

Záchranári aj počas noci na nedeľu prehľadávali sčasti zrútenú budovu a vyťahovali z nej ľudí. Celkovo zatiaľ vyslobodili z trosiek 38 ľudí, uviedol Rezničenko. Čaty záchranárov sa počas noci snažili v Dnipre vyslobodiť aj ženu uviaznutú pod sutinami zničeného domu, keď počuli jej hlas.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC