VIDEO: V Nepále sa zrútilo lietadlo so 72 pasažiermi. Piloti miestnych aerolínií majú pritom pre slabý výcvik zákaz lietať do EÚ

V Nepále sa v nedeľu zrútilo lietadlo so 72 ľuďmi na palube. Lietadlo spadlo neďaleko letiska v meste Pokhara v centrálnom Nepále, východne od metropoly Káthmandu. Vrak začal po páde na zem horieť.



„Na palube bolo 68 pasažierov a štyria členovia posádky... Záchrana pokračuje, momentálne nevieme, či existujú preživší,“ povedal hovorca Yeti Airlines Sudaršan Bartaula. „Všetky záchranné zložky sa teraz sústreďujú na uhasenie ohňa a záchranu cestujúcich,“ povedal miestny predstaviteľ Gurudutta Dhakal. Neoficiálne sa však hovorí o najmenej 30 mŕtvych.

Video shows plane with 72 people on board crashing in Nepal. No sign of survivors pic.twitter.com/5CQHu500MQ