Ukrajinské bobry nevedomky pomáhajú pri obrane. Stavajú hrádze, vďaka ktorým je krajina nepriechodná

Ukrajina vďačí miestnym bobrom za to, že nevedomky posilnili jej obranu tým, že stavajú hrádze. To robí pôdu močaristou a nepriechodnou, uviedol hovorca armády. Píše o tom Insider.

Ukrajinskí predstavitelia varovali, že Rusko môže viesť ofenzívu cez svojho spojenca Bielorusko do ukrajinskej oblasti nazývanej Volyň. Bobry na Ukrajine tento fakt akoby vycítili a výzvu akceptovali. Stavaním hrádzí znižujú pravdepodobnosť, že by útok mohol prísť práve od ich severných susedov.

Terén je vďaka bobrom nepriechodný, pretože sa vybrežili rieky, ktoré podmočili polia a vytvorili blato. Práve blatisté podmienky poskytli Ukrajincom výhodu a čas na prípravu. Hovorca miestnej vojenskej jednotky Serhij Chominskij má z bobrov radosť a vraví, že na rozdiel od predošlých rokov pracujú usilovnejšie.

Bobry sú známe ako šikovní stavitelia, ktorí používajú konáre stromov, vegetáciu, kamene a bahno na vytvorenie hrádzí, ktoré ich chránia pred predátormi. Nezvyčajne mierna zima vytvorila pre Ukrajincov ideálne podmienky na obranu svojej krajiny.

„Volyň by v súčasnosti bola naozaj zlým miestom na vedenie útočnej operácie,“ povedal analytik Konrad Muzyka, ktorý vedie poradenskú spoločnosť Rochan Consulting zaoberajúcu sa obranou. „Je tam veľa vodných tokov a veľmi málo ciest,“ povedal a dodal, že to umožňuje ukrajinským silám ľahko nasmerovať pohyb ruských síl do konkrétnych oblastí, kde by sa mohli proti nim brániť.

