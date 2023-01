Bielorusi môžu beztrestne kradnúť internetový obsah z krajín, ktoré Lukašenko považuje za nepriateľské

Bieloruská vláda, ktorá podporuje ruskú inváziu na Ukrajine, dočasne legalizovala pirátstvo digitálneho obsahu z tzv. „nepriateľských“ krajín. Zákon schválila vláda ešte v decembri a v platnosti má ostať do konca roku 2024. Podľa Vice nehrozia Bielorusom žiadne sankcie za kopírovanie obsahu bez získania licencie vrátane počítačových softvérov, filmov a hudby.

The law effectively legalizes the internet piracy of digital goods if the rights holder resides in "foreign states that commit unfriendly actions against Belarusian legal entities and (or) individuals." https://t.co/k48KMkG9P2