Prezidentka počas 30. výročia vzniku samostatného Slovenska: Vyvarujme sa chýb, z ktorých sme mohli už dávno vyrásť

Prezidentka Zuzana Čaputová počas galavečera k 30. výročiu vzniku samostatného Slovenska apelovala na jednotu a upozornila na negatívne dôsledky konfliktov a rozdeľovania spoločnosti. Vyzdvihla členstvo Slovenska v Európskej únii, eurozóne, Schengene a NATO.

„Oslava výročia našej štátnosti je šancou uvedomiť si, čím politici k jej budúcnosti prispievajú. Ohrozením nie je samotná rozdielnosť, ale spôsob, ako s ňou narábame,“ uviedla v príhovore.

„Pohľad naspäť, do našej novodobej histórie, hovorí jasne, že na rozdeľovaní spoločnosti, nenávisti a zlobe nemožno nič pozitívne postaviť. Že okrem krátkodobých politických ziskov z nej nič prospešné nevyrastie,“ upozornila. Za dôležité označila to, ako s rozdelenou spoločnosťou nakladá politická reprezentácia, či je to v záujme umenšovať spory a viesť dialóg, alebo naopak.

Prezidentka Zuzana Čaputová spolu s priateľom Jurajom Rizmanom prichádzajú na slávnostný galavečer pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Vyzvala, aby sa tridsiaty rok samostatnosti Slovenskej republiky napĺňal skutkami, ktoré nadviažu na to najlepšie, čo sa nám podarilo dosiahnuť. „Vyvarujme sa chýb, z ktorých sme mohli už dávno vyrásť, vrátane politických konfliktov,“ apelovala hlava štátu.

Heger zdôraznil dobré vzťahy s Českom

Počas galavečera predniesol príhovor aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. „Slovenskú republiku čakajú rôzne výzvy, je nevyhnutné pozerať sa dopredu,“ vyhlásil. „Aby sme zo Slovenska urobili modernú, sebavedomú a úspešnú krajinu, miesto pre pokojný život každého občana v úcte a ohľaduplnosti, potrebujeme vytrvať v reformách a investíciách do vzdelania, zdravia, životného prostredia a inovácií.“

Maďarský premiér Viktor Orbán a dočasne poverený premiér Eduard Heger sa vítajú počas príchodu na slávnostný galavečer pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Zdroj: TASR - Jakub Kotian

„Rozdelenie Česko-Slovenska bolo pokojné a priateľské, nebolo vyvolané vojnou, nespôsobilo medzinárodnú nestabilitu, bolo to racionálne rozhodnutie vlád Čechov a Slovákov, bolo ukážkou profesionality a rešpektu," skonštatoval Heger. Spolu s českým premiérom Petrom Fialom poukázali na pretrvávajúce veľmi dobré vzájomné vzťahy oboch krajín a národov.

Treba si vysúkať rukávy, tvrdí Kollár

Predseda Národnej rady Boris Kollár zdôraznil, že budúcnosť kladie veľké výzvy, a ak chceme byť v novom svete úspešní, musíme sa zbaviť žabomyších vojen. „Politici miesto predkladania programu a hľadania spojencov sústavne opakujú, s kým pôjdu či nepôjdu do vlády ešte pred získaním mandátu,“ doplnil.

Podľa Kollára by sme si teraz mali vysúkať rukávy, aby sme občanovi dokázali, že nám nejde primárne o osobný prospech, ale o celospoločenský posun dopredu. „Ak na to treba voľby, tak treba vykonať voľby,“ vyhlásil.

