Slovensko na MS do 20 rokov prehralo proti Švajčiarom po samostatných nájazdoch 3:4

Slovenský tím dnes na majstrovstvách v hokeji do 20 rokov nastúpil proti Švajčiarsku, s ktorým prehral po nájazdoch 3:4. V tabuľke B skupiny sme sa pred dnešným zápasom nachádzali na 2. mieste so 6 bodmi za Fínskom so 7 bodmi, pričom Švajčiari boli na 4. mieste so 4 bodmi. Po dnešku si pripisujeme 1 bod a Švajčiari 2 body. O 22. hodine budú proti sebe z B skupiny zápasiť ešte Fíni a tím USA.

Prvý gól do brány Švajčiarov v 4. minúte strelil Adam Sýkora. Zvyšok prvej tretiny sa skóre nezmenilo. Bohužiaľ, v úvode druhej tretiny Švajčiari rýchlo vyrovnali. Gól sa podarilo dať Liekitovi Reichle.

Náš tím začal viesť až koncom druhej tretiny, kedy Servác Petrovský dvomi gólmi v 37. a 38 minúte prestrelil brankára súpera. Švajčiari tretiu tretinu rozbehli v plnej sile a po niekoľkých minútach stihli dať gól, o ktorý sa postaral Mischa Ramel. Následne Švajčiari dokázali využiť presilovku a v 48. minúte vyrovnali na 3:3. O zápase sa nakoniec rozhodlo až po nájazdoch, v ktorých uspel tím Švajčiarska.

Zdroj: Ron Ward/The Canadian Press/TASR/AP

