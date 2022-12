AKTUÁLNE: Slováci s Fínmi prehrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta do 20 rokov.

OK

OK

Slovensko prehralo, no bolo to napínavé.

Slovenskí hokejisti dnes prehrali s Fínskom svoj úvodný zápas na MS U20 5 : 2. Fíni pritom svoj úvodný zápas proti Švajčiarsku prehrali. V tomto trende však nepokračujú a zdolali slovenský tím s veľkým rozdielom. Ďalšie zápasy si Slovensko zahrá s USA, s Lotyšskom a so Švajčiarskom.

Zápas otvoril v prvej tretine fínsky hráč Sami Päivärinta. Desať sekúnd pred koncom prvej tretiny sa však nášmu hráčovi Petrovi Repčíkovi podarilo remizovať.

V druhej tretine Slovensko dostalo gól od fínskeho hráča Joakima Kemella. V ôsmej minúte druhej tretiny bolo už skóre 3 : 1 pre Fínsko, gól strelil Oliver Kapanen. Po ďalších šiestich minútach Fíni opäť skórovali a zvýšili na 4 : 1.

V tretej tretine dal gól Peter Repčík a znížil na 4 : 2. Fíni však po dvoch minútach opäť skórovali.

Majstrovstvá sveta do 20 rokov sa od 26. decembra do 5. januára konajú v kanadských mestách Halifax a Moncton. Pôvodne malo turnaj hosťovať Rusko, no po invázii na Ukrajinu ho z organizácie spolu s Bieloruskom vylúčili.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.