VIDEO: Ruský veliteľ mláti svojich vojakov palicou. Tí zachraňovali ranených v čase, keď mali útočiť

Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom vidno, ako veliteľ armády jednej zo separatistických republík na východe Ukrajiny bije a ponižuje svojich vojakov. Previnili sa tým, že odtiahli dvoch ranených miesto toho, aby ďalej útočili.

Veliteľ je nespokojný s počínaním svojich mužov a tým, že na záchranu dvoch zranených sa vydala skupina až desiatich vojakov. „Vašou vinou tu mám dvoch mŕtvych a šiestich ranených,“ kričí na vojakov. Tí sa bránili, že išlo o rozkaz.

Veliteľ zo začiatku iba kričí, no neskôr začne vojakov biť palicou po nohách a aj po hlave a tvári. Vedľa stojacemu vojakovi veliteľ prikáže strieľať, ak sa ktokoľvek z nich iba pohne.

A video emerged that appears to be showing "L/DPR" commander beating soldiers who evacuated two wounded as a group of 10 people, instead of taking a position as they were meant to. (shared by @DefMon3) pic.twitter.com/y0NTIRC5Z7