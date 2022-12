VIDEO: Prišiel na bicykli, odišiel na Mercedese. Kuriózny prípad zo Slovenska sa začal v relaxačnom centre

Galantskí kriminalisti zisťujú totožnosť muža, ktorý z areálu relaxačného centra v Horných Salibách údajne ukradol auto značky Mercedes-Benz. Zlodeja sa im nepodarilo vyhľadať od 9. decembra, a tak teraz na Facebook uverejnili video. Vidíme na ňom muža, ktorý sa prišiel okúpať do relaxačného centra v obci Horné Saliby.

V šatni zariadenia si podľa polície muž vyhliadol jednu zo skriniek, ktorú čiastočne vypáčil. „Nebolo to však dosť na to, aby dočiahol kabelku, tak sa uspokojil s dámskym kabátom. V ňom našiel kľúče od auta. S kľudom Angličana vyšiel von, odomkol si svoj bicykel a rozhodol sa na ňom povoziť po parkovisku. Po chvíli začal skúšať, ktoré zo zaparkovaných áut sa pomocou ukradnutého kľúča otvorí. Keď našiel to pravé, pokojne si naložil bicykel do kufra a naštartoval. Netrafil ale výjazd z parkoviska, tak po ňom ešte chvíľu jazdil, až sa mu nakoniec podarilo odísť,“ približuje na Facebooku okolnosti krádeže trnavská polícia.

Mercedes našli o dva dni neskôr príslušníci mestskej polície v meste Galanta a po vykonaní potrebných úkonov ho vrátili majiteľke. Policajti prípad vyšetrujú ako trestný čin krádeže. Polícia vyzýva prípadných svedkov alebo ľudí, ktorí páchateľa spoznajú podľa videa, aby zavolali na 158 alebo napísali správu na Facebook Polície SR – Trnavský kraj.

