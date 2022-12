Zelenskému tlieskali v americkom Kongrese, vyvesili aj ukrajinskú vlajku. Biden odprezentoval kľúčový odkaz

Americký prezident Joe Biden prisľúbil v stredu Ukrajine a jej obyvateľom, že v boji proti Rusku nebudú nikdy sami a „Spojené štáty budú stáť po ich boku tak dlho, ako to bude potrebné“.

Šéf Bieleho domu to povedal pri príležitosti návštevy Volodymyra Zelenského vo Washingtone a dodal, že „boj Ukrajiny je súčasťou niečoho väčšieho“. Americký prezident podotkol, že je dôležité, aby Vladimir Putin aj celý svet videli, že USA a Ukrajina sú vo svojich zámeroch zjednotení.

Tonight, the fourth night of Hanukkah, we honor the timeless miracle of a small band of warriors fighting for their values against a much larger foe. That story of resilience reminds me of Ukraine. Even in the darkest days of the year – light will always prevail. pic.twitter.com/4Xqavk1zMA

Volodymyr Zelenskyj počas konferencie Bidenovi poďakoval za nový balík pomoci aj systémy Patriot, ktoré „výrazne posilnia vzdušnú obranu krajiny“. Pomoc Ukrajine zo strany USA označil za investíciu do svetovej bezpečnosti a podotkol, že nemôže byť reč o charite.



„Je pre mňa veľkou cťou, že som v americkom Kongrese a hovorím k vám a všetkým Američanom. Napriek všetkým beznádejným a ponurým scenárom Ukrajina nepadla... je stále živá a kope,“ vyhlásil.

Výsledok vojny bude podľa ukrajinského prezidenta formovať celé generácie. „Tento boj určí to, v akom svete budú žiť naše deti a vnúčatá a potom ich deti... Tento boj nemožno ignorovať dúfajúc, že oceán alebo niečo iné vám ponúkne ochranu,“ uviedol.

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy