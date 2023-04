Rozpútava sa nová vojna na okraji Európy? V krvavej prestrelke na hraniciach Arménska s Azerbajdžanom zomrelo 7 ľudí

Azerbajdžan a Arménsko v utorok oznámili, že pri prestrelke na spoločných hraniciach zahynulo sedem vojakov. Ide o najnovšiu eskaláciu napätia medzi znepriatelenými krajinami, ktoré desaťročia vedú spory o územie.



Obe postsovietske krajiny viedli dve vojny o azerbajdžanský región Náhorný Karabach s arménskou väčšinou. Posledné boje sa skončili v roku 2020 prímerím sprostredkovaným Ruskom.



„Pozície arménskej armády pri osade Dyg (na spoločnej hranici oboch krajín) spustili silnú paľbu na pozície azerbajdžanskej armády,“ uviedlo ministerstvo obrany v Baku vo vyhlásení. Azerbajdžanské jednotky „paľbu opätovali“.

A large firefight is reportedly underway between Armenia and Azerbaijan near the Armenian village of Tegh.



