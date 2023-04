VIDEO: Protestujúci v Paríži podpálili obľúbenú reštauráciu prezidenta Emmanuela Macrona. Kedysi v nej oslavoval volebné víťazstvo

Demonštranti protestujúci proti dôchodkovej reforme vo Francúzsku podpálili v Paríži obľúbenú reštauráciu prezidenta Emmanuela Macrona La Rotonde. V priebehu 11. dňa mobilizácie vyšlo podľa autorít do ulíc po celom Francúzsku 570 000 ľudí. Odhady odborárov, ktorí protesty a štrajky koordinujú, sú výrazne vyššie. Do protestov sa podľa nich zapojili takmer dva milióny ľudí. Ďalší deň celonárodných štrajkov a protestov sa uskutoční 13. apríla.

FRANCE - Paris burns!



La Rotonde, the famous brasserie frequented by Macron burned is set fire.



They aren’t kidding. They want their democracy to work for them not against them 🔥pic.twitter.com/x59HsKqDMq