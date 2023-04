Naivná žena zo Sniny naposielala podvodníkovi s kryptomenami tisícky eur. Nachytal ju na klasický trik, ktorému uverila.

OK

OK

Polícia v Humennom rieši podvod, ku ktorému prišlo pri obchodovaní s kryptomenami. Poškodenou je žena zo Sniny. Polícia o prípade informuje na Facebooku.

„Páchateľ, vystupujúci ako finančný poradca, komunikoval so Sninčankou pod zámienkou investovania finančných prostriedkov do obchodu s komoditami a kryptomenami. V období od októbra 2022 do februára 2023 ‚poradca‘ postupne od ženy vylákal minimálne 3 580 eur, ktoré žena na určený účet zaslala v štyroch platbách,“ uvádza polícia.

Prípad potvrdila aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ktorá zároveň upozorňuje, aby ľudia pri internetovom obchodovaní s osobami, ktoré nepoznajú, uplatňovali zvýšenú mieru opatrnosti.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.