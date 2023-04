Slovenská pošta momentálne spúšťa revolučnú novinku. Už viac nebudeš musieť čakať v rade pri okienku, zmeniť to má terminál

OK

Samoobslužné terminály budú spočiatku určené na zásielky do troch kilogramov.

Slovenská pošta v bratislavskej Petržalke spúšťa prvé samoobslužné terminály, cez ktoré si ľudia budú môcť sami podávať zásielky. O téme informoval RTVS.

Podľa hovorkyne Slovenskej pošty Ivety Dorčákovej bude systém fungovať nasledovne. „Klient príde na poštu so zabalenou zásielkou, položí ju na kiosk, cez dotykovú obrazovku si navolí adresné údaje a zvolí si spôsob doručenia. Taktiež navolí doplnkové služby, kiosk zásielku odváži a vytlačí štítok. Ten sa nalepí na zásielku a následne môže klient túto zásielku podať pri špeciálnom okienku,“ objasnila.

IT analytička spoločnosti Plaut Slovensko Adriána Kačmárová pre RTVS vysvetlila, že samoobslužný termín aktuálne slúži hlavne na podaj zásielky do hmotnosti troch kilogramov. V budúcnosti by cez neho mohlo byť možné platiť poštové poukazy či SIPO.

Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

