380-tisíc Slovákov s týmto typom vodičáku si ho musí čo najskôr vymeniť. Niektorí ho môžu mať zadarmo

Staré vodičské preukazy, vydávané s prísľubom neobmedzenej platnosti, prestanú byť platné už 31. decembra a ich majitelia budú musieť požiadať o nové. Koniec „ružových vodičákov“, ktoré dodávali vodiči až do 30. apríla 2004, nastáva v dôsledku snahy Európskej únie štandardizovať vzhľad vodičských oprávnení v európskej dvadsaťsedmičke.

Policajti upozorňujú, aby si vodiči výmenu vodičského nenechávali na poslednú chvíľu, keďže očakávajú veľký nápor záujemcov. Polícia na Facebooku informuje, že o zmenu môžu vodiči požiadať už teraz na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Slováci nad 65 rokov za výmenu vodičského oprávnenia platiť nebudú. Ostatní však áno.

„Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur,“ spresňujú policajti.

Platnosť aktuálne vydávaných vodičských preukazov pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov, najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov. Ak si vodič svoj vodičák nevymení, od 1. 1. 2024 bude mať neplatný doklad na vedenie vozidla, ktorý nie je možné použiť v cestnej premávke.

