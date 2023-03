Ochrankár v nemeckom hoteli brutálne zbil ukrajinského vojaka. Prekážala mu jeho uniforma

Člen bezpečnostnej stráže hotela v nemeckom Frankfurte nad Mohanom brutálne zbil ukrajinského vojaka za to, že mal na sebe uniformu. Vojaka museli hospitalizovať a momentálne je vo vážnom stave. Informoval o tom spravodajský portál Novynarnya s odvolaním sa na generálneho konzula Ukrajiny Vadyma Kostiuka.

Portál The new voice of Ukrajine píše, že Ukrajinec prišiel do Nemecka na rehabilitáciu po tom, čo v boji utrpel zranenia. „Podľa našich informácií náš vojak v piatok večer vošiel v uniforme do hotelového baru. Po niekoľkých poznámkach zo strany hotelového personálu a ochranky na nevhodnosť jeho oblečenia došlo k slovnej roztržke a následne bitke, keď sa ho ochranka pokúsila vyhodiť,“ povedal Kostiuk.

Diplomat uviedol, že ukrajinský vojak bol prijatý do nemocnice so zlomenou čeľusťou a s otrasom mozgu. Potrebuje operáciu. Podľa Kostiuka konzulát poskytne obeti potrebnú právnu a inú pomoc.

„Konzulát 13. marca pomôže nášmu občanovi s prekladom v rámci prípravy na operáciu čeľuste, ktorá je naplánovaná na 14. marca. Ďalším krokom bude pomoc s podaním policajného oznámenia a vyhľadaním právnika,“ dodal Kostiuk. Diplomatická misia tiež uviedla, že sa pokúsi získať od polície videozáznam incidentu.

Na nosenie uniformy potreboval povolenie

Podľa predbežných informácií generálneho konzula je v Nemecku na nosenie vojenskej uniformy mimo služby potrebné získať špeciálne povolenie. Podľa bilaterálnej dohody však platí pre cudzincov počas spoločného výcviku, stáží a špecifických prípadov výnimka. Ukrajina však takúto dohodu nepodpísala.

Vo facebookovej skupine Ukrajinci vo Frankfurte nad Mohanom ľudia píšu, že konflikt sa odohral v hoteli Roomers a útočníkom bol 23-ročný Čečenec. Práve čečenskí vojaci pod velením Razmana Kadyrova aktívne pomáhajú v Putinovej vojne proti Ukrajine.

