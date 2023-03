Dôchodkyňa z Topoľčian podvodníčke odovzdala 14-tisíc eur v hotovosti, lebo sa nechala nachytať. Peniaze jej vyložila na chodník

OK

Podvodníčka si získala pozornosť dôchodkyne a cez telefón ju naviedla na to, aby na chodník pred dom položila všetky svoje peniaze.

Dôchodkyňa vo veku 79 rokov z Topoľčian na chodník dobrovoľne vyložila 14-tisíc eur v bielej kabelke. Podvodníčka vydávajúca sa za policajtku ženu kontaktovala cez telefón, informovala polícia na Facebooku.

„Dobrý deň, som vyšetrovateľka Policajného zboru. Vyšetrujeme prípady vlámaní do domov. Zistili sme, že zlodeji už majú vytipovaný aj váš dom. Dajte všetky peniaze a cennosti do tašky a položte ju pred dom. Naša hliadka je už na ceste. My vám peniaze ochránime a po akcii vrátime,“ inštruoval dôchodkyňu neznámy ženský hlas v telefóne.



Staršia pani v strachu o svoj majetok poslúchla a v bielej kabelke vyložila na chodník pred domom celoživotné úspory vo výške 14 500 eur.



Žena si získala pozornosť dôchodkyne, cez telefón ďalej pokračovala v rozhovore a vymýšľala si rôzne témy. „Na konci hovoru jej oznámila, že si môže ísť pred dom po svoje peniaze, akcia skončila. Na chodníku však poškodená žiadnu tašku nenašla,“ opísala polícia.

Polícia apeluje na občanov, aby boli obozretní a v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovali skutočnú políciu.

