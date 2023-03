Bratislavský incident ako z GTA má dohru. Muž, ktorý vyliezol na kapotu a trhal stierače, má na krku viacero trestných činov

V piatok sme písali o incidente, ktorý sa odohral v popoludňajších hodinách na frekventovanej ulici v hlavnom meste. Išlo o bizarný moment ako z obľúbenej hry GTA. Chlapík v Bratislave kľačal na kapote cudzieho auta a nahnevane mlátil stieračom do čelného skla.



Polícia Slovenskej republiky na Facebooku informovala, že vďaka chvíľke slávy na internete má teraz 48-ročný muž na krku štyri trestné činy.

„Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II začal trestné stíhanie pre úmyselný prečin výtržníctva vo viacčinnom súbehu s úmyselným prečinom poškodzovania cudzej veci, s úmyselným prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia a s úmyselným prečinom nebezpečného vyhrážania,“ napísali policajti na sociálnu sieť.



Previnilec údajne najskôr šoféroval auto značky Peugeot z Dunajskej Lužnej na parkovisko obchodného centra na Galvaniho ulici v Bratislave aj napriek zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.



Keď na parkovisku zastavil, na vozidle údajne odlomil obidve spätné zrkadlá, poškodil predný stierač a kopal do karosérie. Taktiež sa vyhrážal 37-ročnej žene sediacej vo vozidle. Tá sa v obave o svoj život rozhodla autom z parkoviska odísť.



Konflikt však pokračoval ďalej. Podľa polície potom muž nastúpil do vozidla a počas státia na križovatke údajne znova vystúpil, vyskočil na prednú kapotu, odtrhol jeden predný stierač a rukami udieral do čelného skla, čím spôsobil jeho rozsiahle poškodenie.



Následne prišli na miesto viaceré policajné hliadky, no 48-ročný muž sa naďalej vyhrážal žene v aute. Policajti obe osoby predviedli na príslušný útvar Policajného zboru, pričom muža umiestnili do cely policajného zaistenia.











