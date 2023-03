Riaditeľka základnej školy vo Veľkej Lomnici údajne napadla 16-ročnú žiačku. Matka tínedžerky žiada verejné ospravedlnenie

OK

Riaditeľka základnej školy vo Veľkej Lomnici údajne napadla 16-ročnú ôsmačku. K útoku vraj došlo na chodbe školy, riaditeľka však všetky obvinenia odmieta, informuje portál Noviny.sk.

Napriek tomu podala matka žiačky na vedúcu základnej školy Máriu Langovú trestné oznámenie. V rozhovore pre Noviny.sk uviedla, že od nej žiada odstúpenie z funkcie a verejné ospravedlnenie.

Žiačka údajne po hádke s učiteľkou odišla z triedy, pričom chcela utiecť zo školy. Riaditeľka ju vraj na chodbe zastavila a fyzicky napadla. „Ťahala ma, potrhala mi tričko a chytila ma za ruku, potom za krk a udrela ma po chrbte,“ dodala žiačka.

Trestné oznámenie podali matka aj riaditeľka

Riaditeľka Mária Langová sa voči celému incidentu vyhradila. Tvrdí, že k žiadnemu fyzickému napadnutiu nedošlo. V škole má na problémových žiakov dohliadať vedúci rómskej hliadky. Ten však v čase údajného útoku nebol na mieste, pretože si musel odbehnúť na obecný úrad. Riaditeľke školy však vyjadril plnú podporu a v konflikte sa jej zastal.

Keď do školy došla matka poškodenej, konflikt sa vyostril. Riaditeľke uviedla, že sa jej vyhrážala a jej dcéra jej neskôr odkázala, že má zomrieť.

Problémy so žiakmi sú na škole podľa slov Márie Langovej bežné, odmieta však, že by niekoho bola napadla. Matka ôsmačky je však presvedčená, že došlo k fyzickému útoku, a tak podala na riaditeľku trestné oznámenie. To podala aj riaditeľka školy na matku tínedžerky.

