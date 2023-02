V sobotu sa na prastarej škodovke zabil 18-ročný chalan. Pri Nových Zámkoch nabúral do stromu

OK

V sobotu večer sa stala dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala život len 18-ročného vodiča. Tragická udalosť sa odohrala pri Komárne, v blízkosti obce Nesvady v smere na Kolárovo. O tragickej autonehode informuje Polícia Slovenskej republiky na svojom Facebooku.

V sobotu večer okolo siedmej hodiny vodič Škody 105S z doposiaľ nezistených príčin údajne zišiel z cesty do protismeru, kde narazil do stromu. Vodič po náraze utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Komárňanská polícia aktuálne vyšetruje mieru zavinenia a takisto príčinu tragickej udalosti. Všetky ostatné informácie sú predmetom vyšetrovania.

