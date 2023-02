Slovák okradol 75-ročného dôchodcu o 100 eur, teraz mu hrozí 12 rokov v base. Pôvodne sa pobili o oveľa väčšiu sumu

OK

Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 55-ročného muža, ktorý údajne zobral 75-ročnému seniorovi v jeho byte v Spišskej Novej Vsi po prebratí starobného dôchodku 100 eur. „Keďže skutok spáchal na chránenej osobe, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov,“ informovala v pondelok košická krajská hovorkyňa Lenka Ivanová.

K incidentu došlo v piatok 3. februára v byte seniora, v ktorom bol obvinený Spišskonovovešťan so súhlasom dôchodcu. Najprv muž chcel, aby mu senior požičal 150 eur. To dôchodca odmietol urobiť, a tak mu muž všetky peniaze, viac ako 600 eur, z vrecka nohavíc vytiahol. Následne došlo k zápasu o peniaze, napokon obvinený podľa polície odišiel so 100 eurami, ktoré uchmatol.

Zanedlho muž skončil v rukách mužov zákona. Vyšetrovateľ ho obvinil a zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.

