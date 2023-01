VIDEO: Cestujúci naživo vysielali posledné sekundy pred tragickým pádom lietadla v Nepále. Úmrtiam predchádzal smiech a zmätok

Takto vyzerali posledné chvíle pred pádom lietadla ATR 72 aerolínie Yeti Airlines, ktoré smerovalo z nepálskej metropoly Káthmandu do mesta Pokhará, kde malo pristáť na novom letisku. Tesne pred pristátím sa však zrútilo do neďalekej rokliny rieky Seti a začalo horieť.

Nehodu si v živom vysielaní na Facebooku natáčali štyria kamaráti z Indie. Vzrušene pozorovali, ako lietadlo začalo klesať, a zjavne nevedeli, čo sa deje. „Je to naozaj sranda,“ hovorí jeden z mužov vo videu, keď sa pozerá na približujúce sa mesto. Všetci sa smejú a tešia na svoju spoločnú dovolenku, ktorú majú stráviť v známom nepálskom pohorí Annapurna, píše The Guardian.

Na palube lietadla bolo 72 ľudí, z toho 68 cestujúcich vrátane 15 cudzincov a štyroch členov posádky. Nehoda si vyžiadala prinajmenšom 68 obetí na životoch, štyria ľudia sú dosiaľ nezvestní. Príčina nehody, ktorá je v Nepále vôbec najhoršou za posledné tri desaťročia, dosiaľ nie je známa.

V krajine na pondelok vyhlásili deň štátneho smútku. Záchranári pokračujú v prehľadávaní rokliny, pričom v pondelok ráno miestneho času našli ďalšie dve telá. Podarilo sa im už vypátrať aj čierne skrinky.

