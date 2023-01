Čierne psy majú až 5-krát menšiu šancu na adopciu. Averzia voči čiernym psom má aj vlastný medzinárodný deň

OK

Čierne psy majú až 5-krát menšiu šancu na to, že si ich z útulku adoptuje nový majiteľ, píše Markíza. S čiernou farbou sa totiž spájajú predsudky. Ďalším problémom je fakt, že oči v prípade čierneho psa splývajú pri fotografovaní so srsťou.

„Keď si človek adoptuje psíka na diaľku, tak sa vždy zahľadí do jeho očí. U čiernych psov je to veľmi ťažké,“ povedala Jana Pereszlényiová z levického útulku. Práve útulok Šťastný domov uskutočňuje adopcie aj do zahraničia. „Títo ľudia vôbec nechcú zobrať čierneho psa. Majú voči tomu averziu,“ skonštatovala Pereszlényiová.

Podľa štatistík si nový domov nájdu najskôr šteňatá a pestrofarebné menšie psy. Problémom čiernej farby je aj to, že je často spájaná s depresiou. „Čierny pes miluje človeka takisto, ako ho miluje hnedý pes,“ povedala Pereszlényiová.

Odborníci na zvieratá často hovoria aj o syndróme čierneho psa. Tento syndróm má dokonca aj vlastný medzinárodný deň. Ten je v kalendári poznačený 1. októbra.

