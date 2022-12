Cez Slovensko by mala viesť vysokorýchlostná železničná trať. Spájať má všetky hlavné mestá Európy

OK

Trať by mali dokončiť v rokoch 2040 až 2050.

Cez Slovensko by pravdepodobne mala viesť vysokorýchlostná vlaková trať. Spájať bude hlavné mestá V4, no aj ostatné európske metropoly. Potvrdil to aj minister dopravy Andrej Doležal, informuje TA3.

To, aby aj Bratislava bola súčasťou tejto trasy, si Slovensko muselo vybojovať. „Reálne hrozilo, že nás takáto vysokorýchlostná trať obíde cez Rakúsko,“ povedal minister Doležal.

Hraničný priechod tejto trate by mal viesť cez obec Rajka a do Česka by mohla kopírovať súčasnú trasu.

Podľa Doležala by ju mali dokončiť v rokoch 2040 až 2050 a vlaky by mali dosahovať rýchlosť až 200 kilometrov za hodinu.

„Je to správny krok, lebo ide o trasu, ktorá je zaužívaná, a z hľadiska výlučnosti je potrebné, aby všetky hlavné mestá, nie iba mestá V4, ale celej Európy boli pospájané rýchlou železničnou traťou,“ vyjadril sa dopravný analytik.

Zdroj: TASR/František Iván

