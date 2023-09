KVÍZ: Trápi ťa akné alebo suché šupinky? Zisti, čo tvoja pleť potrebuje

Na stav pleti pôsobí mnoho faktorov. Dajú sa však ovplyvniť správnou starostlivosťou.

Pupienok žiariaci na špičke nosa a kruhy pod očami práve v deň, keď to najmenej potrebuješ. Kto by to nepoznal? Také prejavy na tvári nie sú samozrejme príjemné, ale je potrebné si uvedomiť, že na pokožku každý deň pôsobí množstvo vplyvov. Jej kvalitu ovplyvňuje prašné prostredie, strava, množstvo spánku a pohybu, ale aj hormóny a zdravotný stav.

Pri liečbe kožných ťažkostí je preto potrebné premýšľať komplexne a zamerať sa na príčinu. Veľkú úlohu zohráva samozrejme aj výber kozmetiky. Mala by byť nielen kvalitná, ale predovšetkým dodať pleti presne to, čo potrebuje.

Ak si nechceš lámať hlavu s výberom medzi desiatkami výrobkov, vyskúšaj rad Skin Food od značky Weleda, ktorý je vhodný pre všetky typy pleti. Produkty sú založené na receptúre multifunkčného krému a podkladu pod make-up Skin Food Original, ktorý je na trhu už 95 rokov. Sú vytvorené z prírodných ingrediencií, ktoré pomáhajú pleť hydratovať a zjemňovať. Obsahujú napríklad výťažky z violky, organického nechtíka a harmančeka. Vďaka tomu, že sú nekomedogénne, ich môžeš používať, aj keď máš mastnejšiu kožu, a nemusíš sa báť vzniku čiernych bodiek.

Rad zahŕňa všetko, čo potrebuješ pre svoju starostlivosť. Balzam Nourishing Cleansing Balm dôkladne čistí pleť od nečistôt aj make-upu a dá sa použiť aj ako maska. Denný krém sa ľahko vstrebe pod make-up a zaistí ti celodennú hydratáciu. Nočný krém potom počas spánku pleť hĺbkovo vyživí a posilní kožnú bariéru.

Ak chceš svoju skin care rutinu doplniť o ďalšie produkty, ako sú koncentrované séra, najprv zisti, na aký problém sa potrebuješ zamerať. Nasledujúci kvíz ti s tým pomôže.