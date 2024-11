Pohoda zverejnila ďalšieho headlinera. Na festivale budúci rok vystúpi britská hip-hopová hviezda a brat Skeptu

JME spolu so starším bratom Skeptom pôsobil v grime kolektívoch Meridian Crew a Roll Deep. Obaja sa vydali na sólovú dráhu. Stále ich však spája nezávislé hudobné vydavateľstvo Boy Better Know, ktoré založili v roku 2005. Práve na tomto vydavateľstve JME vydal 4 štúdiové albumy.