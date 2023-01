Města v rozkladu, tlející oživlé mrtvoly a přeživší skupiny hrdlořezů schopných zabíjet kvůli konzervám jídla. Je nespočet her, které nás vrhají do takto ponurých světů a ukazují nám společnost po jejím naprostém kolapsu. Zároveň jsou ale dějištěm pro neuvěřitelně silné příběhy a prožitky, které nás dovedou šokovat, zahřát u srdce či přivést k slzám.

Příkladem za všechny je The Last of Us. U příležitosti právě vycházející seriálové adaptace od HBO, jež patří mezi nejdražší a nejočekávanější seriály vůbec, jsme se v redakci rozhodli vybrat 15 nejlepších postapokalyptických her, které ti nabídnou nezapomenutelný zážitek a v nichž uzříš svět na pokraji zániku. Pojďme na to!

V anketě pod článkem nezapomeň dát hlas svému favoritovi, a pokud tvá oblíbená hra v našem výběru náhodou není, napiš nám ji do komentářů.

15. Dead Island

Tropický ráj se změnil v peklo na zemi a nám nezbývá nic jiného než se prosekat hordami oživlých mrtvol. Dead Island od studia Techland je vcelku jednoduchá a přímočará akce, to jí však nikterak neubírá na zábavnosti.

Prim zde hraje především crafting a kosení zombíků na všechny možné způsoby. Je libo připevnit kotouč od pily na baseballovou pálku nebo nabroušené mačetě dodat elektrický náboj? Žádný problém.

První díl zaznamenal kasovní úspěch a prodal miliony kusů. Kvůli místy skoro až groteskní prezentaci násilí však vzbudil i kontroverzi. V Německu byla hře dokonce vystavena stopka a nemohla se prodávat.

Hra v roce 2013 dostala DLC s podtitulem Riptide a v roce 2015 jsme se měli dočkat dvojky, ta ale byla kvůli problematickému vývoji odkládána. Světlo světa by měla po dlouhých letech čekání spatřit až letos 28. dubna.

14. Tom Clancy's The Division 2

Svět zachvátila virová pandemie, která i z velkých metropolí překypujících životem udělala města duchů. A ti, kteří přežili, si jdou po krku. V prvním díle jsme navštívili postapokalyptický New York, ve dvojce se zase vydáváme do Washingtonu, D.C.

Dvojka staví na základech, které položila jednička, vývojářům z Massive Entertainment se však podařilo hratelnost i design prostředí posunout ještě na vyšší úroveň. Akční onlinovku je nejlepší hrát v týmu spoluhráčů, překážkou ale ani není naskočit do ní sám.

Zábavné mise, bohatý looting a velice povedená akce. To z Tom Clancy's The Division 2 dělá velmi solidní počin, který se vyplatí vyzkoušet i v případě, že nemáš partu kamarádů, se kterými bys vytvořil*a tým. Bavit se budeš i sólo.

13. Wasteland 3

Wasteland 3 potěší zejména příznivce poctivých RPG a tahových soubojů. Ve hře se přesuneme do postapokalyptického Colorada, které ovládá zdejší přezdívaný Patriarcha. V jeho službách se ocitáme i my. Osud města, nebo lépe řečeno toho, co z něj zbylo, bude záležet jen na nás a našich rozhodnutích.

Právě volby hráče jsou tím hlavním, co určuje směřování příběhu a jeho vyústění. Osvobodíme město od Patriarchovy krutovlády, nebo budeme ctít dohodu, kterou jsme uzavřeli? To je jenom na nás. Středobodem hratelnosti jsou pak turn-based souboje, milovníci tahovek tak budou ve svém živlu.

Kvality hry dokládá i to, že si v roce 2020 na prestižních The Game Awards vysloužila nominaci v kategorii nejlepších RPG her roku.

12. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Výbuch jaderné elektrárny v Černobylu se stal námětem pro řadu děl napříč médii, videohry nevyjímaje. Jednou z herních sérií, která se touto katastrofou inspirovala, byl i S.T.A.L.K.E.R, který zároveň částečně čerpá inspiraci ze stejnojmenného filmu Stalker a sci-fi novely Roadside Picnic.

Desítky let po nehodě však na místě došlo k další záhadné pohromě, která zabila takřka všechny zbývající zdejší obyvatele. A ti, kteří nezemřeli, zmutovali.

Střílečka od ukrajinského studia GSC Game World nabídla velmi hutnou, místy hororovou atmosféru s velmi zdařilým zpracováním radioaktivní zóny. Stejně tak stojí za vyzdvihnutí nelineární hratelnost, zábavná akce, design prostředí či survival prvky, které prožitek z hraní dále umocňují.

Fanoušky navíc potěší, že v roce 2023 vyjde přímé pokračování s názvem S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Už brzo.

11. Rage

Pokud se bavíme o postapokalyptickém žánru, tak jednou z her, která mnoha fanouškům vyvstane na mysli jako první, je slavná střílečka Rage. Za tou stojí mistři FPS žánru ze studia id Software, autoři sérií Wolfenstein, Quake a Doom. Není proto divu, že si Rage tolik fanoušků oblíbilo, vytvořili ho totiž ti nejlepší z nejlepších.

Svět se po pádu asteroidu změnil v pustinu, kterou kromě nepřátelských banditů okupují také zmutovaná monstra, a po více než 100 letech v hibernaci se zpět k životu probouzí voják z povolání Nicholas Raine, protagonista hry. Toho po výstupu z podzemí zpět na povrch čeká bitva o přežití. Ty se u toho ale budeš náramně bavit.

10. Mad Max

Synonymem postapokalyptického žánru je už celá desetiletí Mad Max. Ten si získal srdce milionů lidí nejdříve na stříbrném plátně a v roce 2015 se mu to povedlo i herní adaptací. Na svědomí ji mají zkušení tvůrci z Avalanche Studios, kteří se proslavili bláznivou sérií Just Cause a své kvality potvrdili i v tomto případě. Jejich rukopis je zde patrný.

Kromě zábavné akce a řádění jak v autě, tak i mimo něj, nabízí hra i senzační audiovizuální zpracování. Tvůrci totiž dokázali, že poušť nemusí být pouze neměnná hrouda písku táhnoucí se až kamsi za obzor, ale že i toto prostředí může mít mnoho různých podob a „příchutí“. Znalost filmů určitě není potřebná k tomu, aby sis hru užíval*a plnými doušky.

9. The Walking Dead

Postapokalyptické světy nejsou jen plné akce a zabíjení, ale jedná se také o kulisu, na jejímž pozadí lze vyprávět i nesmírně dojemné příběhy. Příkladem toho je i tato epizodická adventura od Telltale. Stejně jako u ostatních titulů studia se i zde bude osud jednotlivých postav odvíjet od tvých rozhodnutí, která leckdy nejsou vůbec jednoduchá, a budeš řešit nejedno morální dilema.

Příběh o mladé dívce Clementine je vyprávěn ve 4 sériích, z nichž každá má kolem pěti dílů. Ta na své cestě naváže různá přátelství, ne všechna však skoční dobře. Ocitáme se totiž ve světě oživlých mrtvol, kde lidský život může vyhasnout kdykoliv a kdekoliv a kde suroviny mají cenu zlata. A kvůli jídlu se ostatní přeživší neštítí ani zabíjet. Pokud jsi touto sérií nepolíben*a, doporučujeme to napravit. Nebudeš litovat.

8. Days Gone

Ale zpátky k zabíjení. Toho si v Days Gone užiješ víc než dost. Svět postihla ničivá nákaza, která většinu lidstva proměnila v takzvané freakery, kteří jdou po krku všemu živému. Takže i tobě.

Motorkář St. Deacon John se stále nemůže smířit se ztrátou své manželky, jež po vypuknutí katastrofy skončila v táboře, který zaplavila vlna freakerů. Teď ale náš hrdina začíná věřit, že jeho drahá zázrakem přežila. Podaří se mu ji najít a zachránit, nebo jen začal z nekonečné úzkosti a boje o život blouznit?

Hra sice nepřinesla žádnou vyloženě zásadní revoluci, jedná se však o velmi solidní titul, který tě bez problému zabaví na desítky hodin. Objevovat svět je zábavné, zabíjet obrovské hordy freakerů také a po grafické stránce není titulu co vytknout.

7. Metro: Last Light

Herní adaptace stvořená na základě knižní série ukrajinského spisovatele Dmitrije Gluchovského se stala kultovní záležitostí. Zejména v našich končinách se série Metro těší mimořádné oblibě, fanoušky má ale po celém světě. Krok vedle neuděláš s žádným dílem, do žebříčku jsme se však rozhodli zahrnout ten druhý, který jsme vyhodnotili jako celkově nejpovedenější. Pokud tíhneš k hrám s otevřeným prostředím, sáhni po nejnovějším díle Exodus.

Děj Last Light se odehrává přibližně rok po prvním díle Metra 2033. Předchozí hrozba byla zažehnána, nyní ale obyvatelé podzemního systému čelí další. Schyluje se totiž k hrozivé válce mezi nacisty, komunisty, Hanzou a Spartou, válce, která by přinesla smrt a zkázu všem zúčastněným. Podaří se Arťomovi nevinné obyvatele metra zachránit? A kolik monster při tom bude muset postřílet? I v případě, že jsi už hru hrál*a, vyplatí se si ji zopakovat.

6. Fallout: New Vegas

Jednou z nejpopulárnějších značek, které se s postapokalyptickým žánrem odjakživa pojí, je letitá série Fallout. Ta nabízí hned několik zdařilých dílů, do našeho výběru jsme však zařadili spin-off s podtitulem New Vegas, který hlavní sérii kvalitativně o něco převyšuje.

Ve hře prozkoumáš rozlehlou pouštní oblast, a jak název hry prozrazuje, navštívíš i Las Vegas. Nebo alespoň to, co z něj zbylo. Po atomovém výbuchu je svět nehostinným radioaktivním místem, kde hrozba číhá na každém rohu. A to jak v podobě lidských nepřátel, tak i mutantů.

Propracovaný RPG systém ti umožní upravit si postavu dle libosti, budeš navazovat spojenectví, vyrábět výbavu a činit důležitá rozhodnutí. Především se však budeš královsky bavit.

5. Resident Evil 2 Remake

Hororovka od Capcomu se nejenže zařadila mezi vůbec nejlepší hry roku 2019, ale zároveň nastavila úplně novou laťku pro všechny ostatní předělávky starých klasik. Do té doby zde totiž nebyl žádný remake, který by se s modernizovaným Resident Evil 2 mohl poměřovat. I bez otce série Šindžiho Mikamiho u kormidla vypustilo studio do světa vybroušený klenot, který září víc než kdy dříve.

Hra našla prakticky dokonalou rovnováhu mezi tradiční hratelností a moderním pojetím, díky čemuž jejímu kouzlu propadne jak milovník původních dílů, tak i úplný nováček. Město Racoon City je v rozkladu, lidé se po nákaze virem změnili v hnijící zrůdy, a aby toho nebylo málo, v patách ti je nesmlouvavý Mr. X. Takto si Leon svůj první den v práci u zdejší policie asi nepředstavoval.

4. Horizon Forbidden West

Skvělých her vychází spousta a čím více jich hrajeme, tím těžší pro tvůrce bývá vyrazit nám dech. Přesně to se ale podařilo vývojářům ze studia Guerrilla Games. A nejednou. Postapokalyptických světů už tu bylo habaděj, nicméně nizozemští autoři vytvořili jeden zcela unikátní. Je 31. století, lidé však žijí jako pravěké kmeny a zdejší prostředí obývají robotičtí dinosauři.

Hráč se ujímá kontroly nad rudovlasou lovkyní Aloy, která putuje po světě, jenž je okouzlující stejně jako nebezpečný, a odhaluje pravdu o své minulosti. Vybavená lukem, šípy a dalšími nástroji se utkává v boji proti obrovitým stvořením, která ti ale nic nedají zadarmo. Dočkáš se zde lítých soubojů, poutavého vyprávění a odzbrojující grafiky. Bezesporu jeden z nejúchvatnějších openworldů současnosti.

Po vynikající jedničce z roku 2017 přišlo v roce 2022 vysoce očekávané pokračování, které nejenže dostálo kvalit svého předchůdce, ale v některých směrech jej ještě předčilo. Herní svět je ještě větší a pozoruhodnější, soubojový systém je obohacen o nové prvky a útoky a grafická stránka opět posunula laťku pro žánr open world her o stupeň výš. Zkrátka povinnost pro všechny fanoušky postapo her!

3. Death Stranding

V našich očích nejlepší hra roku 2019. Legendární herní vývojář Hideo Kodžima udělal díru do světa zejména svojí vojensko-špionážní sérií Metal Gear, kterou uzavřel velkolepým pátým dílem. Poté se však odtrhl od vydavatele, založil si vlastní studio a začal pracovat na nové značce. A o pár let později doručil něco, co herní svět ještě nezažil.

Spojené státy, jak je známe, už neexistují. Města zanikla, lidské vazby byly zpřetrhány. A je na tobě, abys lidstvo znovu propojil*a. Hlavní myšlenkou hry je právě důležitost mezilidských vztahů a vzájemné pomoci – téma, které je i dnes stále aktuální více než kdy jindy.

Kromě emotivního příběhu nabitého hollywoodskými hvězdami na tebe čeká i opojné audiovizuální provedení a prvky tajemna. Nutno podotknout, že hra pravděpodobně tolik nezaujme ty typy hráčů, kteří preferují tituly založené na akční hratelnosti, pro ostatní se však jedná o naprostou povinnost.

2. The Last of Us Part II

Kdo si náhodou myslel, že po geniální jedničce se tvůrcům stejného úspěchu znovu dosáhnout nepodaří, ten se mýlil. V ději se posouváme o pět let dopředu a naši hlavní hrdinové stále přežívají ve světě, v němž infikované stvůry lační po lidském mase a přeživší často představují stejnou hrozbu jako krvežíznivé bestie. Na hráče znovu čeká nesmírně emotivní pouť, která ti jednou rozproudí krev a jindy tě zase naprosto oněmí a nechá v slzách.

První díl byl podstatně přímočařejší než dvojka, ať už v hratelnosti, či příběhu, což mohlo některým hráčům vyhovovat více. Druhý díl ale na druhou stranu zabrušuje do řady hlubších témat, která tě donutí přemýšlet i dlouho po odložení ovladače a jejichž poselství nemusí být na první dojem vždy zcela zřejmé. Jako třeba to, že spalující touha po pomstě nepřinese člověku to, v co doufá, ale právě naopak jej nakonec připraví takřka o všechno.

1. The Last of Us Part I

Jedna z nejlepších her poslední dekády a dost možná všech dob. Mistři z amerického studia Naughty Dog jsou zkrátka zárukou kvality u čehokoliv, čeho se dotknou. U The Last of Us to platí dvojnásob a kromě nespočtu ocenění to dokazují i názory kritiků a samotných fanoušků. Už jen v prvních 5 minutách dokáže hra vyvolat více emocí než mnohé jiné hry po 20 hodinách.

Příběh se točí kolem Joela a mladé dívky Ellie. Ti společně putují napříč zpustošenou Amerikou, kterou zničila pandemická nákaza parazitické houby a v níž se z infikovaných jedinců stala nebezpečná a krvelačná stvoření. Prim zde hraje právě dějová linka a postupně rostoucí pouto, které mezi Ellie a Joelem sílí. Neuvěřitelně dojemný příběh tě několikrát nechá s otevřenou pusou, slzami na krajíčku a zatajeným dechem.

Zkrátka geniální dílo, které by nikoho nemělo minout.

V roce 2022 vyšel remake pro PS5, a proto pokud jsi hru třeba dosud nehrál*a, doporučujeme sáhnout po této novější verzi, která původní hru zahalila do moderního hávu. Ani se starším remasterem pro PS4 ale rozhodně ani dnes neuděláš krok vedle. Hra je totiž naprosto strhující v jakékoliv podobě.

