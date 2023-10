Hľadáme redaktora! Poď pracovať do Refresheru a staň sa hlasom modernej generácie

Poď pracovať do Refresheru. Hľadáme ľudí, ktorí radi sledujú život okolo seba.

Zaujíma ťa lifestyle, gastro, dianie v spoločnosti a nové trendy? Vieš nájsť témy, o ktorých sa rozprávajú tvoji kamoši či kolegovia? Dokázal by si sa porozprávať so známymi osobnosťami a opísať ich príbeh? Kontaktovať inšpiratívneho človeka a zistiť, čo stojí za jeho úspechom?

Refresher sa od svojho vzniku neustále mení a posúva. Vo svojom obsahu odzrkadľuje túžby, záujmy, ale aj obavy mladých ľudí. Informačným, ale aj zábavným obsahom sa snaží viesť čitateľov k tomu, aby nevnímali svet čierno-bielo.

Teraz posilňujeme redakciu o nové talenty, ale aj skúsených ľudí. Hľadáme novinárov s predchádzajúcimi skúsenosťami, ktorí pociťujú potrebu neustále sa zlepšovať, ale aj nováčikov, ktorí sa vedia rýchlo učiť. Ideálny redaktor svojimi témami doslova žije, neustále si v nich prehlbuje vedomosti a rozširuje sieť kontaktov.

Koho hľadáme a aké sú požiadavky?

Máš všeobecný prehľad o dianí vo svete aj na Slovensku.

Vieš vymyslieť tému, ktorá zaujme ľudí, a dokážeš ju nájsť aj v každodennom zhluku udalostí. Máš cit pre to, čo je aktuálne a rezonuje v spoločnosti.

Baví ťa náš obsah alebo aspoň niektoré jeho časti. Vieš si predstaviť, že ho posunieš na vyššiu úroveň. Chápeš a vidíš náš vývoj, kam sa obsahovo posúvame.

Vieš pracovať pod časovým tlakom.

Prirodzene sa zaujímaš o svoje najbližšie okolie, ľudí a ich bežné životy, hobby či emócie. Vieš nájsť tému aj počas cesty do práce.

V ideálnom prípade máš skúsenosti s písaním a tvorbou obsahu v textovej podobe. Skúsenosť z inej redakcie je výhodou, ale nie podmienkou.

Určite vieš veľmi dobre po anglicky.

Čo budeš robiť?

Písať dlhšie a prémiové články, predovšetkým o dianí v spoločnosti. Budeš hľadať zaujímavosti, ktorými žije moderná generácia, robiť rozhovory s úspešnými a inšpiratívnymi ľuďmi, no tiež hodnotiť nové gastroprevádzky, porovnávať rôzne produkty alebo pokrývať rôzne hudobné, módne či iné spoločenské akcie, kam sa chodia zabaviť mladí. Budeš spolupracovať so skúsenými editormi, redaktormi aj kolegami z videa a správy sociálnych sietí.

Podmienky a čo ponúkame:

Lokalita: Práca prevažne v našej bratislavskej redakcii a v teréne.

Druh spolupráce: Primárne full-time. Part-time alebo študentov nehľadáme, vyberieme si len výnimočný talent vo výnimočnom prípade.

Odmena: Pri úväzku na full-time od 1 300 € až do 2 000 €.

Odmena závisí od tvojich skúseností, ale aj od výkonu. V redakcii využívame motivačné odmeňovanie, ktoré je štedré pre makačov, ale nepoteší flákačov. Výška odmeny je závislá aj od druhu pracovného pomeru.

Benefity: Čiastočný home-office, lístky na festivaly, zľavy na oblečenie, príspevok na cvičenie či vstupenky na predpremiéry filmov. Vďaka práci v Refresheri sa dostaneš aj na miesta, kam sa bežný človek nedostane – na backstage na koncertoch, zaujímavé pracovné cesty do zahraničia či medzi známe osobnosti.

Ako postupovať?

Na [email protected] s predmetom #REDAKTOR2023 nám pošli:

Bio. Niekoľkými vetami sa opíš a povedz nám, aký si človek.

Niekoľkými vetami sa opíš a povedz nám, aký si človek. Skúsenosti. Aké máš a ako ťa kvalifikujú?

Aké máš a ako ťa kvalifikujú? Prečo ty a prečo u nás. Prečo si myslíš, že si ten pravý kandidát?

Prečo si myslíš, že si ten pravý kandidát? Ukážky. Pošli nám aspoň 3 články, ktoré považuješ za dobré ukážky svojej práce.

Pošli nám aspoň 3 články, ktoré považuješ za dobré ukážky svojej práce. Témy. Pripoj 5 návrhov na články, ktoré by si vedel spracovať a zaujali by podľa teba ľudí. Ku každému návrhu vymysli titulok a napíš krátky opis, o čom by článok bol.

Všetko to pošli zabalené v jednom PDF. Do mailu prihoď aj dátum, odkedy by si mohol nastúpiť.



Odpovieme len uchádzačom, ktorí splnia formálne požiadavky podľa postupu vyššie.