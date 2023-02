Refresher hľadá moderátorov!

Kto sme?

Sme Refresher, fresh web pre fresh ľudí. Dokážeme článkom naštartovať kariéru umelca alebo utlmiť divný trend. Tvoríme jednoduché a vtipné články, ale aj hodnotné a náučné texty, predstavujeme hudobníkov, umelcov, podnikateľov a iných šikovných ľudí. Píšeme recenzie, točíme reportáže a sme vždy tam, kde sa niečo deje. K srdcu nám prirástla urban kultúra a všetko, čo k nej patrí. Stále vymýšľame niečo nové, každý deň sa zlepšujeme.

Koho v skratke potrebujeme?

Hľadáme moderátorov a moderátorky pôsobiacich v Bratislave. Platiť ťa budeme za každé video podľa náročnosti realizácie. Očakávame kreativitu a samostatnosť, aj keď sme ti stále plne k dispozícii odhodlaní pomôcť so všetkým, čo budeš potrebovať. Vybavíme vstup skoro všade, kam budeš chcieť ísť točiť, a dostaneme pred kameru takmer každú osobnosť.

K tomu všetkému ťa čaká veľa benefitov vrátane lístkov na koncerty či oblečenia so zľavami, resp. zadarmo, a ak ti to pôjde dobre, ujde sa ti množstvo pozornosti internetového publika.

Čo u nás nájdeš?

mladý uvoľnený kolektív,

veľmi flexibilný pracovný čas, ktorý si môžeš manažovať podľa vlastného gusta,

priestor na rast, vyjadrenie názoru a vplyv na smerovanie projektov a samotnej firmy,

zabezpečíme ti vstupy na rôzne zaujímavé, ale aj zvláštne akcie, festivaly po Slovensku, Česku, Európe, všetky hudobné koncerty, umelecké aj urban eventy.

Prečo hľadáme moderátora/moderátorku?

Množstvo videoobsahu na našom youtubovom kanáli stále rastie. Kvalitných ľudí nikdy nie je dosť, a preto hľadáme ako mladý talent s potenciálom vyrásť na skvelého moderátora alebo moderátorku, tak aj už ostrieľaných a skúsených ľudí.

Čo budeš robiť?

Dostaneš priestor moderovať rôzne formáty.

Prinášať nápady na nové videá a seriály.

Vymýšľať nové koncepty, ktoré by mohli byť pre našu cieľovku zaujímavé.

Písať si scenáre k videám.

Vytvárať obsah na Instagram.

Spolupracovať so zvyškom videotímu, ktorý ťa usmerní, poradí, pomôže a bude koordinovať tvoje nápady a pomáhať ti s realizáciou.

Dohliadať na to, aby všetko, čo vytvoríš, spĺňalo požiadavky uvedené v scenári.

Požadované schopnosti, vlastnosti, skúsenosti:

Komunikatívnosť a proaktivita sú veľmi dôležité, bez tých ti to pôjde ťažko.

Nemáš problém prirodzene vystupovať pred kamerou a nehanbíš sa.

Zodpovednosť je tvojou silnou stránkou a veríš, že byť všade načas je výsadou kráľov.

Nevadí ti a nerozptyľuje ťa pozornosť ľudí okolo teba.

Disponuješ kopou skvelých nápadov, ako pozdvihnúť slovenský videoobsah.

Dobre zvládaš stresové situácie a nebojíš sa stretnutia so známymi osobnosťami.

Vieš sa rýchlo zorientovať v novom prostredí.

Je ti blízky svet sociálnych sietí, najmä Instagramu, Youtube a Tiktoku.

Nástup a odmena:

Ak si ready, nastúpiť môžeš pokojne aj zajtra.

Odmena sa bude hýbať v závislosti od počtu odmoderovaných videí a podľa vzájomne dohodnutého cenníka.

Spolupráca ideálne na živnosť.

Čo máš spraviť a kam poslať:

Keďže ide o pozíciu moderátora/moderátorky a dôležité je v prvom rade to, ako sa dokážeš prezentovať, budeme od teba potrebovať krátke video. Môžeš sa v ňom odprezentovať akýmkoľvek spôsobom. Stačí nám 60 sekúnd na prednú kameru, v rámci ktorých prezradíš niečo o sebe. Video hoď napríklad na streamable.com a pošli nám link. Opíš sa ako osoba, nie pracovné skúsenosti, ale povaha, ciele, záujmy.

V textovej forme ešte pridaj:



1. Pracovné skusenosti

Opíš nám svoje doterajšie pracovné skúsenosti, najlepšie ako zoznam v štruktúrovanej podobe. K jednotlivým pozíciám dopíš, ktoré z vyššie vymenovaných vlastností a schopností si v akej práci nadobudol či ako ti pri danej práci pomohli. Nezabudni nám napísať aj, čo si vyštudoval (ak si už školu dokončil) a čo ťa baví.

2. Prečo ty a prečo u nás

Prečo chceš robiť práve v Refresheri, čo sú tvoje silné stránky a čo vieš priniesť do Refresheru.

3. Odkedy pre nás môžeš pracovať

Daj nám vedieť, koľko času máš týždenne/mesačne a odkedy by si vedel u nás začať.

4. Aké videá by si chcel točiť

Napíš nám, prečo ťa to ťahá do videotímu. Veľkým plusom bude, ak pripojíš aj svoje nápady na nové videá, opíšeš svoju predstavu o tom, kam by si vedel posunúť náš videoobsah a na tvorbe akých videí by si sa chcel podieľať.

5. Otázky

Ak máš akékoľvek otázky, doplň ich do mailu.

Celé to spíš a pošli vo formáte .pdf, video nahraj online a spoločne s textom nám všetko pošli na job@refresher.sk s predmetom #VIDEOSK. Pokojne tykaj, píš a rozprávaj maximálne úprimne a otvorene. Odpovieme vybraným uchádzačom, ktorí najlepšie splnia vyššie vymenované požiadavky.