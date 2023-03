Hľadáme Tech Geeka! Získaj nový iPhone skôr ako ostatní a napíš o ňom recenziu

Nový hardvér, smartfóny, herné konzoly, umelá inteligencia, najnovší vývoj vo svete technológií – to je to, čo od teba budeme chcieť. Vývoj obsahu bude záležať aj na tebe.

Pre koho je táto práca ideálna?

Musíš vedieť identifikovať trendy. Lákavé produkty, inšpiratívne inovácie a obdivuhodné eventy. Dokážeš rozoznať správu, ktorá sa zajtra zjaví na titulkách novín, od správy, ktorú všetci zahodia do koša. Budeš písať zaujímavé články o technologických trendoch, no aj tvoriť vlastné projekty na základe svojich nápadov. Ak si vieš sám dohodnúť testovanie najnovšieho iPhonu, je to len výhoda.

Opis práce:

Vyhľadávanie tém z technologického alebo iného sektora, recenzie rôznych produktov. Závisí od toho, čo ti je blízke.

Čomu všetkému sa môžeš venovať? Smartfónom, aplikáciám, počítačom a hrám, vede. Nemusíš mať prehľad o každej vyššie menovanej kategórii. No čím viac z nich ťa zaujíma, o to lepšie. Formu necháme na teba – môže to byť rozhovor alebo aj analytický článok.

Spravodajstvo. Popri veľkých témach budeš mávať aj denné služby, počas ktorých budeš písať o všetkom, čo sa udeje doma a vo svete.

Požiadavky:

Nepíšeš články pre seba, ale pre časť z 2 000 000 ľudí, ktorí chodia k nám na web a otvoria si článok. Pri tvorbe článku musíš myslieť na to, aby bol zrozumiteľný pre všetkých.

Gramatika – v ideálnom svete bezchybná. Články po tebe prejde korektor, ktorý ti môže doplniť nejakú čiarku alebo dĺžeň. Najlepšie by však, samozrejme, bolo, ak by sme od teba dostávali bezchybné články.

Štylistika – rovnako dôležitá ako gramatika. To, ako postavíš celý článok, má vplyv na to, či si ho čitateľ bude chcieť zaplatiť.

Angličtina. Jasné, nemusíš zvládať zložité prezentácie v cudzom jazyku, no vedieť na vysokej úrovni interpretovať anglický text či audioobsah je naozaj nutné.

Estetické cítenie & cit pre „šťavu“ – schopnosť vybrať správny náhľadový obrázok a zo 4 000-slovného článku vybrať jednu myšlienku alebo vetu do nadpisu, ktorá bude reprezentovať článok čo najpresnejšie, najvernejšie zaujme a „predá“ článok čitateľom. Môžeš napísať najlepší článok na svete, ale keď ho nedokážeš „predať“ cez náhľadový obrázok a nadpis, nikto naň neklikne.

Podmienky:

Miesto práce: Bratislava

Odmena: Pri úväzku na full-time od 1 000 € až do 2 500 €

Odmena závisí od tvojich skúseností, ale predovšetkým od tvojho výkonu. V redakcii využívame variabilné odmeňovanie, ktoré je štedré pre makačov, ale nepoteší flákačov.

Čo máš urobiť?

Napísať nám na job@refresher.sk s predmetom #TECH2023 a poslať:

ŽIVOTOPIS. Ak ho nemáš pripravený, môžeš preskočiť, tento bod nie je nutný.

Ak ho nemáš pripravený, môžeš preskočiť, tento bod nie je nutný. BIO. V pár vetách sa opíš a povedz nám, aký si človek a čo ťa charakterizuje.

V pár vetách sa opíš a povedz nám, aký si človek a čo ťa charakterizuje. Skúsenosti. Aké máš a ako ťa kvalifikujú? Čo si celý život robil?

Aké máš a ako ťa kvalifikujú? Čo si celý život robil? Prečo ty a prečo u nás. Prečo si myslíš, že si pre nás ten pravý kandidát?

Prečo si myslíš, že si pre nás ten pravý kandidát? Ukážky. Pošli nám práce, o ktorých si myslíš, že by nás mali presvedčiť, a doplň info prečo.



Ideálne pošli všetko zabalené v jednom PDF.

Do mailu prihoď aj dátum, odkedy by si mohol nastúpiť, otázky alebo špecifiká, o ktorých by sme mali vedieť.

Odpovieme len uchádzačom, ktorí splnia formálne požiadavky podľa postupu vyššie a zároveň nás zaujmú.

