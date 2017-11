Nahnevaný zákazník pôjde pred súd, pretože si v McDonald's nemohol objednať nugetky. Namiesto 200 zemiakových placiek prišla polícia

Ani reštaurácie McDonald’s nedokážu splniť všetky sny svojich zákazníkov a ak to milovníci rýchleho občerstvenia so svojimi požiadavkami preženú, pokojne si pre nich môže prísť aj policajná hliadka. Jeden 30-ročný Austrálčan si do McDonald’s zašiel o 4:50 ráno a okamžite si objednával kuracie nugetky, lenže zamestnanci mu vysvetlili, že nugetky ráno nepodávajú a radšej mu ponúkli raňajkové menu. Informácia muža tak nahnevala, že sa rozhodol hneď 4-krát obísť McDrive vo svojom aute a pri druhom kole si pri okienku ako pomstu objednal rovno 200 kusov zemiakových placiek hash browns, čo zamestnanci potajomky odmietli splniť a radšej zavolali políciu.

Neverili, že by im za 200 placiek muž zaplatil a zdalo sa im, že je pod vplyvom alkoholu a ešte aj za volantom, a tak situáciu prenechali policajtom, ktorí ho podrobili skúške na alkohol a skutočne zistili, že šoféruje opitý. Namiesto svojich kuracích nugetiek prišiel chlapík o vodičský preukaz a 30. novembra ho čaká súdne pojednávanie, kde sa rozhodne, ako celý prípad dopadne. Aj keď sa mu teda pracovníci McDonald’s snažili vysvetliť, že ráno nedokážu nugetky pripraviť, pretože na raňajkové meno využívajú rovnaké nástroje a prístroje, muž bol čoraz agresívnejší a s odstupom času ich určite nebude nikto trestať za to, že reštauráciu pripravili o tržbu z 200 zemiakových placiek.

Angry McDonald's customer ordered 200 hash browns because they ran out of nuggets charged with drink-driving. https://t.co/IuFmavJz5o #7News pic.twitter.com/iOoCnhiXUk — 7News Yahoo7 (@Y7News) 16. listopadu 2017